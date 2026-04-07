Sochaux : un forum pour l’emploi, une première au stade Bonal

70 exposants (entreprises qui recrutent, organismes de formation, partenaires de l’emploi) se retrouveront le jeudi 16 avril pour le premier forum de l’emploi organisé conjointement par ls FC Sochaux-Montbéliard et le conseil départemental du Doubs.
Ces exposants viendront à la rencontre des candidats du bassin d’emploi local et régional. Cet événement est ouvert à tous, gratuit, pour créer des rencontres concrètes et des opportunités réelles. L’ambition du FC Sochaux-Montbéliard est de se servir de la puissance symbolique du club et de l’attachement des habitants à leurs couleurs pour créer un cadre positif, différent, propice à la confiance, afin de créer des liens directs entre les entreprises et les demandeurs d’emploi.
Préparation en amont
Le Département du Doubs, France Travail et les conseillers en insertion professionnelle de l’association Germinal organisent différents ateliers de préparation pour les bénéficiaires du RSA. Douze ateliers ont été programmés entre le 27 mars et le 9 avril dans les agences France Travail de Montbéliard centre, Montbéliard Hexagone et Audincourt.
Ces ateliers abordent différentes thématiques : préparation de CV, préparation à l’entretien d’embauche, informations pratiques en lien avec le forum de l’emploi. Près de 250 bénéficiaires du RSA seront positionnés sur l’ensemble des ateliers.
Un parcours « premium » est organisé ces 7 et 8 avril 2026 pour quinze bénéficiaires du RSA. Il mêle ateliers sportifs, autour de la pratique du football, et ateliers emploi autour de la rédaction du CV, la préparation à l’entretien d’embauche. Ils se déroulent au stade Bonal et combinent activité physique et sport collectif comme levier de confiance en soi; travail sur la cohésion et la dynamique de groupe; identification et valorisation des compétences transférables; ateliers emploi : préparation de CV, techniques d’entretien, entretiens flash — pour arriver le 16 avril dans les meilleures conditions.
Les participants sont accueillis et encadrés par Gérémy Gauberti, préparateur physique du FCSM, et Téo Duminy, analyste vidéo du club. Une façon de bénéficier de l’expertise des professionnels du club.
85,1 millions pour le RSA dans le Doubs
En organisant ce Forum de l’emploi, le FC Sochaux-Montbéliard et le Département du Doubs souhaitent franchir une nouvelle étape dans leur engagement en faveur de l’emploi, de l’insertion professionnelle et de l’attractivité du territoire.
Le conseil départemental du Doubs consacre 85,1 millions d’euros pour la gestion du RSA (allocations et accès au droit RSA). Pour l’emploi et l’insertion professionnelle : 6 millions d’euros. Ce budget comprend notamment les subventions aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), le financement du dispositif Vélogardes (qui assurent des fonctions de médiateurs sur les tronçons de l’eurovéloroute) ou encore l’accompagnement des travailleurs non-salariés.
Pour la prévention et la lutte contre l’exclusion, le conseil départemental du Doubs a affecté 2,8 millions d’euros (prévention de l’entrée dans le RSA, financement des missions locales, de l’école de la deuxième chance, ou encore de l’accompagnement socio-professionnel par nos Centres médico-sociaux (CMS).
L’ensemble de ces dispositifs représentent une enveloppe globale de dépenses de fonctionnement de 93,9 millions d’euros.
Suite au forum du 16 avril, près d’une centaine de bénéficiaires du RSA et leurs accompagnateurs seront conviés au stade Bonal pour assister à une rencontre du FC Sochaux-Montbéliard.