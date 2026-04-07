Sochaux : un forum pour l’emploi, une première au stade Bonal

Le Département du Doubs, France Travail et les conseillers en insertion professionnelle de l’association Germinal organisent différents ateliers de préparation pour les bénéficiaires du RSA. Douze ateliers ont été programmés entre le 27 mars et le 9 avril dans les agences France Travail de Montbéliard centre, Montbéliard Hexagone et Audincourt.

Ces ateliers abordent différentes thématiques : préparation de CV, préparation à l’entretien d’embauche, informations pratiques en lien avec le forum de l’emploi. Près de 250 bénéficiaires du RSA seront positionnés sur l’ensemble des ateliers.

Un parcours « premium » est organisé ces 7 et 8 avril 2026 pour quinze bénéficiaires du RSA. Il mêle ateliers sportifs, autour de la pratique du football, et ateliers emploi autour de la rédaction du CV, la préparation à l’entretien d’embauche. Ils se déroulent au stade Bonal et combinent activité physique et sport collectif comme levier de confiance en soi; travail sur la cohésion et la dynamique de groupe; identification et valorisation des compétences transférables; ateliers emploi : préparation de CV, techniques d’entretien, entretiens flash — pour arriver le 16 avril dans les meilleures conditions.

Les participants sont accueillis et encadrés par Gérémy Gauberti, préparateur physique du FCSM, et Téo Duminy, analyste vidéo du club. Une façon de bénéficier de l’expertise des professionnels du club.