Le premier terrain de football de la plaine des sports va voir le jour en septembre

Sous le soleil de cette fin d’avril, une foule se presse près du stade Serzian de Belfort. Et pour cause, tout le monde est réuni pour le lancement du chantier de la plaine des sports. Alors que le conseil municipal de Belfort avait adopté en décembre le projet de création, il est l’heure de passer à la pratique (lire notre article).

« Tout est parti d’un constat simple, le stade Etienne-Mattler n’était plus adapté à la pratique du football », fait savoir le maire de Belfort, Damien Meslot. En cause : le terrain qui souffrait des intempéries et qui exigeait un entretien constant. « Les supporters eux se heurtaient à des tribunes trop petites et vieillissantes pour venir soutenir leur équipe », renchérit le maire de Belfort. L’absence d’éclairage et un manque de stationnement ont été des éléments décisifs pour l’exécutif municipal.

« Belfort avait depuis quelques années sans doute l’un des pires complexes sportifs de Franche-Comté », confirme Ian Boucard, député du Territoire de Belfort. Tous espèrent que les nouvelles infrastructures vont être à la hauteur des attentes des sportifs belfortains. « Avec ce complexe sportif, Belfort aura le plus beau complexe sportif de Bourgogne-Franche-Comté », sourit le député.