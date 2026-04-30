Le premier terrain de football de la plaine des sports va voir le jour en septembre

Sous le soleil de cette fin d’avril, une foule se presse près du stade Serzian de Belfort. Et pour cause, tout le monde est réuni pour le lancement du chantier de la plaine des sports. Alors que le conseil municipal de Belfort avait adopté en décembre le projet de création, il est l’heure de passer à la pratique (lire notre article).
« Tout est parti d’un constat simple, le stade Etienne-Mattler n’était plus adapté à la pratique du football », fait savoir le maire de Belfort, Damien Meslot. En cause : le terrain qui souffrait des intempéries et qui exigeait un entretien constant. « Les supporters eux se heurtaient à des tribunes trop petites et vieillissantes pour venir soutenir leur équipe », renchérit le maire de Belfort. L’absence d’éclairage et un manque de stationnement ont été des éléments décisifs pour l’exécutif municipal.
« Belfort avait depuis quelques années sans doute l’un des pires complexes sportifs de Franche-Comté », confirme Ian Boucard, député du Territoire de Belfort. Tous espèrent que les nouvelles infrastructures vont être à la hauteur des attentes des sportifs belfortains. « Avec ce complexe sportif, Belfort aura le plus beau complexe sportif de Bourgogne-Franche-Comté », sourit le député.
Deux nouveaux terrains et demi
Deux terrains et un demi-terrain devraient voir le jour sur le site du stade Serzian. Pour le choix du site, deux raisons ont poussé la Ville : l’Association sportive municipale belfortaine Football Club (ASMB FC) joue déjà sur le stade Serzian et Belfort possède le foncier. Nouveauté, ces trois terrains seront conçus en synthétique. « Il est bien plus utilisable qu’un terrain en herbe jusqu’à quatre fois plus », précise Damien Meslot. Concernant le problème des tribunes, la Ville de Belfort a réfléchi pour ajouter 150 places. De même pour le stationnement : il est prévu 150 places supplémentaires.
Le tout sera complété par huit vestiaires, chacun avec son propre bloc sanitaire. Un club-house verra également le jour. « Par ailleurs, une aire de pumptrack de 875 m², ce parcours vallonné destiné aux deux-roues non motorisés, est très attendue. » L’ensemble des équipements bénéficieront d’un éclairage 100 % LED.
Alors que le terrain était à l’origine destiné à la construction d’habitations, la Ville a dû modifier le Plan local d’urbanisme (PLU). Mais, pour éviter de troubler la tranquillité du voisinage, un mur, entre 2 et 3,50 mètres verra le jour. Il sera complété par une haie de 2 mètres.
Des travaux pour 8,5 millions d’euros
« Ça va nous changer la vie », témoigne Jean-Paul Simon, président de l’ASMB Football Club. Pour lui, ces aménagements permettront d’éviter que les jeunes Belfortains doivent trouver un club de football dans d’autres villes. La livraison des équipements sera échelonnée sur les prochaines années. Un premier terrain va être praticable en septembre, le second en octobre et le demi-terrain en novembre. Le bâtiment vestiaire, club-house, l’aire de pumptrack, les aménagements paysagers et les parkings seront, quant à eux, livrés à l’automne 2027.
Coût total des opérations : 8,5 millions d’euros hors taxe. Un montant en partie financé entre autres par le Grand Belfort, 400 000 euros et le conseil départemental, 400 000 euros. « Je tiens à vous rassurer, comme en atteste le rapport de la Chambre régionale des comptes, les finances de la ville sont saines et transparentes. Nous avons les moyens de réaliser ce projet. Comme je m’y suis engagé, les impôts n’augmenteront pas à Belfort les six prochaines années », tient à souligner Damien Meslot.