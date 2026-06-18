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Le FC Sochaux passe la DNCG sans encombres

Le stade Bonal, du FC Sochaux-Montbéliard.
Le FC Sochaux passe la DNCG sans encombres. | ©Le Trois – illustration
En bref

Le FC Sochaux-Montbéliard était auditionné ce jeudi 18 juin par la direction nationale du contrôle de gestion, le gendarme financier du football professionnel. Les Jaune et Bleu ont répondu à l’appel.

« La DNCG a décidé de ne prononcer aucune mesure à l’encontre du club », annonce le FC Sochaux-Montbéliard, dans un communiqué, ce jeudi 18 juin, dans l’après-midi.

« La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a salué le travail rigoureux mené par l’ensemble du club afin de réduire les charges et d’augmenter les recettes », a ajouté le club. La DNCG salue également « l’engagement des actionnaires privés », qui viennent de recapitaliser pour une 3e fois (lire notre article). 

La DNCG salue l'organisation du FC Sochaux

« La singularité du FC Sochaux-Montbéliard, à travers sa Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) chargée du fonctionnement du centre de formation, ainsi que l’implication des collectivités et des socios au sein de cette structure, ont également été mises en avant par la Commission », termine le communiqué.

Les joueurs du FC Sochaux retrouvent le chemin de l’entraînement le 29 juin. Reprise de la compétition contre Saint-Étienne, début août (lire notre article).

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