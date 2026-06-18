Le FC Sochaux passe la DNCG sans encombres

« La DNCG a décidé de ne prononcer aucune mesure à l’encontre du club », annonce le FC Sochaux-Montbéliard, dans un communiqué, ce jeudi 18 juin, dans l’après-midi.

« La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a salué le travail rigoureux mené par l’ensemble du club afin de réduire les charges et d’augmenter les recettes », a ajouté le club. La DNCG salue également « l’engagement des actionnaires privés », qui viennent de recapitaliser pour une 3e fois (lire notre article).