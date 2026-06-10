FC Sochaux : une affiche de rêve pour lancer la Ligue 2

Juliana Burel
La mascotte du FC Sochaux-Montbéliard connaît la date de son retour ! Ce sera le 8 août, au stade Bonal, pour une affiche de premier plan. Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit l’AS Saint-Étienne, pour son retour en Ligue 2. Des Stéphanois qui viennent de rater la montée en Ligue 1.
Un mois après avoir validé sa montée en Ligue 2 (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard connaît son calendrier de la prochaine saison. Il a été dévoilé par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce mercredi 10 juin. La reprise sera donc corsée pour les Jaune et Bleu . “En termes de symbole, c’est top de recevoir l’AS Saint-Étienne, confie Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard, joint par téléphone. Tu es dans le grand bain, directement.”
La Tribune Nord Sochaux bien rpésente pour al reprise le 8 août ?
Le 11 septembre, le FC Sochaux-Montbéliard accueillera une autre belle affiche, en recevant le FC Nantes, qui vient de descendre de Ligue 1. À domicile, les derbys de l’Est sont programmés le 19 février 2027 (Dijon), le 5 mars (Metz) et le 19 mars (Nancy), à l’occasion de trois affiches de suite au stade Bonal. Pour le dernier match de la saison, Sochaux s’envolera pour Guingamp.
La Tribune Nord Sochaux est sous le coup d’une fermeture, à la suite d’événements survenus lors du match contre Fleury. Pourrait-elle être fermée lors de cette première journée de championnat, le 8 août, lors de cette affiche prestigieuse ? Le club a fait appel de la décision et n’a pas eu de retour. “Nous avons bon espoir que nous puissions avoir gain de cause”, relève Clément Calvez.