FC Sochaux : une affiche de rêve pour lancer la Ligue 2

La mascotte du FC Sochaux-Montbéliard connaît la date de son retour ! Ce sera le 8 août, au stade Bonal, pour une affiche de premier plan. Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit l’AS Saint-Étienne, pour son retour en Ligue 2. Des Stéphanois qui viennent de rater la montée en Ligue 1.

Un mois après avoir validé sa montée en Ligue 2 (lire notre article), le FC Sochaux-Montbéliard connaît son calendrier de la prochaine saison. Il a été dévoilé par la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce mercredi 10 juin. La reprise sera donc corsée pour les Jaune et Bleu . “En termes de symbole, c’est top de recevoir l’AS Saint-Étienne, confie Clément Calvez, président du FC Sochaux-Montbéliard, joint par téléphone. Tu es dans le grand bain, directement.”