Le FC Sochaux-Montbéliard se la joue Rockstar aux Eurockéennes

Une semaine rock’n’roll pour le FC Sochaux. Des articles dans So Foot, Dégaine et dans L’Équipe dès le mois de janvier. Une visibilité sur Arte. Encore un article dans Le Parisien. Pas mal pour une équipe en national 1, la 3e division du foot français. « Je dévoile le maillot de la saison prochaine », confie Julien Peultier, guitariste du groupe Last train, quelques heures avant de se produire sur la Green Room, ce samedi soir, aux Eurockéennes. Un maillot signé Eldera, équipementier du club depuis 2023.

En 2023, pour montrer son soutien au club en cours de sauvetage, le guitariste avait porté le maillot du FC Sochaux lors de la prestation du groupe originaire d’Altkirch sur la Grande scène des Eurockéennes. L’artiste ne se sépare jamais du maillot de son club de cœur. Il en met toujours un dans sa valise. « J’en ai une trentaine », dévoile-t-il. Dont certains, à l’ancienne, floqués au nom d’Isabey et de Frau, de retour au club. À un moment donné, il était inarrêtable. Souvent sur E-Bay pour compléter la collection. Et pour le prochain opus de la collection, c’est lui l’égérie des Jaune et Bleu du maillot 2025-2026.