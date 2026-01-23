Le FC Sochaux-Montbéliard l’emporte à Orléans

Le FC Sochaux-Montbéliard fait une bonne opération à l’occasion de son déplacement, ce vendredi 23 juin, à Orléans. Les joueurs sochaliens ont marqué 2 buts en première mi-temps, face à une équipe de l’US Orléans réduite à dix après l’expulsion de son gardien.

Ils signent un 4e succès de suite en championnat et recollent ainsi au duo de tête en confortant leur troisième place. Ils ne s’étaient jamais imposé sur la pelouse de l’US Orléans.

Les buteurs pour le FC Sochaux:

Djoco à la 27e minute

Mendes à la 47e minute

Le buteur pour l’US Orléans:

El Khoumisti à la 87e minute

Le score aurait pu être encore plus favorable au FC Sochaux, qui a raté un pénalty.

Prochain match: FCSM / FC Rouen, le 31 janvier à 19 h 30.