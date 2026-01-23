,

Le FC Sochaux-Montbéliard l’emporte à Orléans

  Modifié le 23 janvier à 21:51
Logo du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM).
Logo du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM).

Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard rapportent 3 points de leur déplacement contre l'US Orléans (1/2).

Le FC Sochaux-Montbéliard fait une bonne opération à l’occasion de son déplacement, ce vendredi 23 juin, à Orléans. Les joueurs sochaliens ont marqué 2 buts en première mi-temps, face à une équipe de l’US Orléans réduite à dix après l’expulsion de son gardien.

Ils signent un 4e succès de suite en championnat et recollent ainsi au duo de tête en confortant leur troisième place. Ils ne s’étaient jamais imposé sur la pelouse de l’US Orléans.

Les buteurs pour le FC Sochaux:

  • Djoco à la 27e minute
  • Mendes à la 47e minute

Le buteur pour l’US Orléans:

  • El Khoumisti à la 87e minute

Le score aurait pu être encore plus favorable au FC Sochaux, qui a raté un pénalty.

Prochain match: FCSM / FC Rouen, le 31 janvier à 19 h 30.

 

