[EN DIRECT] Suivez le déplacement du FC Sochaux à Orléans

Composé d’anciens professeurs d’histoire, le collectif résistance et déportation 90 a, entre autres, la mission d’accompagner les élèves dans la préparation du concours national de la résistance et de la déportation. Cette année, le collectif a organisé trois événements tournant autour des trois verbes du thème de cette année : survivre, témoigner et juger.