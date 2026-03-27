Le FC Sochaux-Montbéliard enchaîne une 5e victoire de suite !

Et de cinq ! La belle série du FC Sochaux-Montbéliard continue. Les Jaune et Bleu ont enchaîné, ce vendredi 27 mars, une cinquième victoire de suite. Et un 12e match sans défaite.

Le club du Doubs a battu le Quevilly Rouen Métropole 2-0 (revivre ici le match). Le FC Sochaux-Montbéliard a eu des difficulté à concrétiser sa supériorité au tableau d’affichage. Il a dû attendre la seconde période. À la 51e minute, Aymen Boutoutaou délivre un centre. Le gardien normand Djoco se troue dans sa sortie. Le ballon file au second poteau. Il est récupéré par Benjamin Gomel qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets.

10 minutes plus tard (61e), Bendjaloud Youssouf tire un corner. Il est repoussé à l’entrée de la surface. Benjamin Gomel le récupère, légèrement excentré sur la droite et décoche une frappe qui va se loger dans le petit filet opposé. Ce sont les 9e et 10e buts de Benjamin Gomel cette saison, qui reprend la tête du classement des meilleurs buteurs sochaliens devant Kapit Djoco, qui compte 9 réalisations. Benjamin Gomel n’avait pas marqué depuis le 20 février, contre Caen.