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Le FC Sochaux-Montbéliard enchaîne une 5e victoire de suite !

Benjamin Gomel, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.
Benjamin Gomel a inscrit un doublé pour le FC Sochaux-Montbéliard contre le Quevilly Rouen Métropole ce 27 mars. | ©FCSM – Christian Lemontey
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Le FC Sochaux-Montbéliard a gagné 2-0 contre le Quevilly Rouen Métropole. Les Jaune et Bleu ont mis du temps à concrétiser leur supériorité. Benjamin Gomel, d’un doublé, a délivré le stade Bonal. Sochaux profite du faux pas de Rouen contre Caen (1-1) pour creuser l'écart et consolider sa 2e place.

Et de cinq ! La belle série du FC Sochaux-Montbéliard continue. Les Jaune et Bleu ont enchaîné, ce vendredi 27 mars, une cinquième victoire de suite. Et un 12e match sans défaite.

Le club du Doubs a battu le Quevilly Rouen Métropole 2-0 (revivre ici le match). Le FC Sochaux-Montbéliard a eu des difficulté à concrétiser sa supériorité au tableau d’affichage. Il a dû attendre la seconde période. À la 51e minute, Aymen Boutoutaou délivre un centre. Le gardien normand Djoco se troue dans sa sortie. Le ballon file au second poteau. Il est récupéré par Benjamin Gomel qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets.

10 minutes plus tard (61e), Bendjaloud Youssouf tire un corner. Il est repoussé à l’entrée de la surface. Benjamin Gomel le récupère, légèrement excentré sur la droite et décoche une frappe qui va se loger dans le petit filet opposé. Ce sont les 9e et 10e buts de Benjamin Gomel cette saison, qui reprend la tête du classement des meilleurs buteurs sochaliens devant Kapit Djoco, qui compte 9 réalisations. Benjamin Gomel n’avait pas marqué depuis le 20 février, contre Caen. 

Le FC Sochaux-Montbéliard consolide sa 2e place

Les Jaune et Bleu ont ensuite géré leur avance pour conforter leur 2e place au classement général. En tête du classement, Dijon reste 1er, avec 52 points. Les Bourguignons suivent le rythme soutenu des Sochaliens depuis la trêve. Le FC Sochaux-Montbéliard (51 points) creuse l’écart avec ses poursuivants. Le 3e, Rouen, est désormais à 4 points (47 points) après son match nul lors du derby normand. Et Rouen compte un match de plus. Le 4e, Orléans, compte, lui, 8 points de retard (43 points) après son match nul contre Villefranche ; surtout, les Ligériens ont aussi un match en plus. Les 5e, 6e et 7e sont à 10 points. C’est un vrai fossé à sept journées de la fin du championnat. Dijon et Sochaux prennent une solide option pour la montée. 

À domicile, Sochaux a enregistré sa 8e victoire ce vendredi soir, pour trois nuls et une défaite, soit 27 points pris sur 36 possibles. Surtout, les Jaune et Bleu n’y ont encaissé que 5 buts et en
ont marqué 21. C’est solide.

11 112 spectateurs étaient présents au stade Bonal pour encourager les Jaune et Bleu.

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