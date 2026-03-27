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[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux contre Quevilly

Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Julien Masson, contre le Stade Briochin, en août 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard accueille le Quevilly Rouen Métropole ce 27 mars. | ©FCSM
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Le FC Sochaux-Montbéliard accueille le Rouen Quevilly Métropole, ce vendredi 27 mars, au stade Bonal. Les Jaune et Bleu veulent continuer leur excellente dynamique 2026 et lorgnent sur la 1re place, alors que la fin de saison approche.

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Maxence Lacroix et Ibrahima Konaté, en équipe de France, en match amical contre le Brésil, le 26 mars 2026, au Gillette Stadium de Foxborough, aux États-Unis.

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