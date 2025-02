Le FC Sochaux-Montbéliard en quête de “positif” à Orléans

Le défenseur Nassim Ouammou vit une phase difficile, comme tous ses coéquipiers. “On a envie de rebondir. On est sur deux défaites qui font mal. C’est plus dans la tête que dans les jambes : il faut être fort mentalement”, reconnaît-il.

La semaine passée, Corentin Jean déclarait ne pas vouloir “se faire chier” sur cette fin de saison (lire notre article). Mais l’objectif initial de montée du FCSM s’échappe. Pas de quoi décourager le groupe. “Il faut rester motivé, être professionnel et assumer cette situation. Il faut accepter les éloges comme les critiques. On a besoin de positif, parce qu’en ce moment, on broie du noir”, conclut-il. Et une série positive commencerait par une victoire vendredi à Orléans.