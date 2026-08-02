Le CC Étupes, pouponnière à champions

Qu’ont, en commun, les coureurs cyclistes Thibaut Pinot (retraité), Warren Barguil (Team Picnic-PostNL) ou encore Axel Zingle (team Visma | lease a bike) ? Ils sont passés par le CC Étupes avant de devenir coureurs cyclistes professionnels. Le dernier nommé a même remporté le titre de champion de France amateur, en 2020, sous les couleurs de l’équipe du pays de Montbéliard, avant de quitter le Doubs.
Le CC Étupes, fondé en 1974 par Robert Orioli, a remporté sept fois la coupe de France des clubs de la fédération française de cyclisme (FFC). Malgré ce palmarès flatteur et des résultats toujours probants, le club a pris un virage sec à l’été 2025 : il a décidé d’arrêter son équipe senior engagée en division Nationale 1, le plus haut niveau amateur, pour ne conserver qu’une équipe junior. « Les coureurs qui sortaient de l’équipe senior et qui allaient en pro, étaient plutôt destinés vers des équipes réserves », relate Sylvain Chalot, le président du club. Quelque chose ne fonctionnait plus. « Les jeunes avaient 21- 22 ans. C’était déjà trop tard, explique-t-il. Les jeunes passent très tôt professionnel à présent. »
Le CC Étupes a un budget de 550 000 euros
L’univers cycliste professionnel a beaucoup « changé ». Il n’y a qu’à regarder des cyclistes comme Tadej Pogacar ou le Français Paul Seixas pour comprendre ; ils sont passés professionnels extrêmement tôt. Dès lors, si des coureurs ne le sont pas à 21 ou 22 ans, l’espoir est infime de former un cycliste calibré pour les nouvelles exigences professionnelles.
Autre réalité qui s’imposait au club : pour maintenir l’exigence de l’équipe senior et avoir des résultats, il fallait passer le budget de 550 000 euros à 2 millions d’euros. Un bond impossible. Le club a donc préféré conserver son budget et tout miser sur la formation avec l’équipe junior. « On préférait garder l’ADN », souligne aussi Sylvain Chalot. Si certaines mauvaises langues ont tancé ce virage, les premiers résultats sont là : « On a plus de visibilité et de nouveaux sponsors. »
L’équipe junior du CC Étupes embarque des cyclistes de 17 et 18 ans. Les règles internationales devraient aussi évoluer prochainement pour embarquer les classes d’âge de 17, 18 et 19 ans, et renforcer ce sas de professionnalisation qu’est la catégorie junior. « Ce serait bien », convient Sylvain Chalot. Et cela conforterait l’ambition « formation » du club. « Nous conservons notre identité de fabrique de champions », soutient encore Sylvain Chalot. Surtout, le club, devenu centre de formation, s’inscrit dans les illustres pas du château Roland-Peugeot de Seloncourt, qui forme les footballeurs du FC Sochaux-Montbéliard.
Le CC Étupes certifié par l'UCI et la FFC comme centre de formation
Le CC Étupes est certifié par l’union cycliste internationale (UCI). « L’UCI et la fédération française de cyclisme ont bien compris le changement et ont mis des obligations, comme le fait que les jeunes soient en études ; sinon on perd le label », explique Sylvain Chalot, très satisfait de la première année de ce nouveau format. Aujourd’hui, les résultats comptent moins. La vraie victoire est de voir des coureurs passés par le pays de Montbéliard courir sur les grandes courses internationales, à l’instar du Tour de France.
Deux des coureurs de l’équipe sont, qui plus est, déjà en contrat avec Lidl Treck et Total Energy. « Ils vont faire deux ans chez nous avant de passer pro, détaille le président. Nous préparons à la professionnalisation. » Pour les équipes professionnelles, ce format est particulièrement avantageux : elles recrutent des jeunes très prometteurs, donc moins chers, et bénéficieront d’un écosystème de professionnalisation pour les couver. Les jeunes apprennent déjà à courir « en équipe » et bénéficient d’un environnement performant autour de l’entrainement, de la diététique, de la préparation mentale, du matériel… Le CC Étupes veut multiplier ce genre de partenariat avec des équipes professionnelles.
Aujourd’hui, l’équipe junior compte 22 coureurs. Lorsque le CC Étupes intègrera son centre, en 2028 (lire ci-dessus), il réduira son effectif à 14. Avec une ambition : que 60 à 70 % deviennent professionnels. « On vise l’excellence », assure Sylvain Chalot.
- Article publié initialement dans notre hors-série dédié au Tour de France, « L’Esprit vélo », édité en juillet 2026, à retrouver ici : https://letrois.info/kiosque/tour-de-france-a-belfort-lesprit-velo/
Le centre cyclsite attendu en 2028
Pays de Montbéliard Agglomération construit un centre cycliste de formation, pour le CC Étupes, dans l’ancienne clinique des Portes-du-Jura, à Montbéliard,
près du pôle universitaire. Ce sera le centre de formation cycliste PMA – Robert Orioli. L’équipement doit être livré en 2028. Le club y aura son atelier, des logements pour les coureurs, qui pourront étudier à proximité. Des diplômes sont envisagés, pour leur offrir des opportunités dans l’évolution de leur carrière, ainsi que des alternances, des apprentissages ou une section sport-études au Cuvier. « Le but, c’est qu’ils aient une formation sportive reconnue et une formation scolaire », assure le président du club. Le club aura
1 400 m2 à sa disposition.