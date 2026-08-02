Le CC Étupes, pouponnière à champions

Pays de Montbéliard Agglomération construit un centre cycliste de formation, pour le CC Étupes, dans l’ancienne clinique des Portes-du-Jura, à Montbéliard,

près du pôle universitaire. Ce sera le centre de formation cycliste PMA – Robert Orioli. L’équipement doit être livré en 2028. Le club y aura son atelier, des logements pour les coureurs, qui pourront étudier à proximité. Des diplômes sont envisagés, pour leur offrir des opportunités dans l’évolution de leur carrière, ainsi que des alternances, des apprentissages ou une section sport-études au Cuvier. « Le but, c’est qu’ils aient une formation sportive reconnue et une formation scolaire », assure le président du club. Le club aura

1 400 m2 à sa disposition.