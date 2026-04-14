Julien Peultier

Nous nous sommes créés entre Dannemarie et Altkirch, dans le Sud Alsace, mais ensuite chacun a la perception qu’il veut. Nous sommes les « Alsaciens de Last Train » pour les uns, et d’autres rappellent que je suis Franc-Comtois. Nous préférons être vus comme un groupe de rock français… mais on se sent à la maison quand on joue à la Laiterie à Strasbourg, à la Rodia à Besançon, ou dans les festivals comme les Eurocks ou Décibulle. Il n’y a qu’à Dijon où nous ne sommes pas chez nous ! (en référence à la rivalité entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon FCO, qui se bagarrent en tête du championnat National cette saison, NDLR).