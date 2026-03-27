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FC Sochaux : une charnière centrale Jaune et Bleu pour l’équipe de France

Maxence Lacroix et Ibrahima Konaté, en équipe de France, en match amical contre le Brésil, le 26 mars 2026, au Gillette Stadium de Foxborough, aux États-Unis.
Maxence Lacroix et Ibrahima Konaté, formés au FC Sochaux-Montbéliard, ont été associés en équipe de France, ce 26 mars, contre le Brésil. | ©FRANCK FIFE / AFP

Ce jeudi soir, à Foxborough, aux États-Unis, trois joueurs formés au FC Sochaux-Montbéliard sochaliens ont joué ensemble avec les Bleus, en match amical contre le Brésil. Dont Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix, associés en charnière centrale pendant une demi-heure. Un événement rare, plus vu depuis plus de 35 ans, mais loin d'être inédit pour le FCSM.

Fabien Dorier

Quel est le point commun entre le match France-Brésil en football disputé ce jeudi et la ligne Maginot censée défendre la France en cas de conflit avec l’Allemagne à la fin des années 1930 ? Le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM), bien entendu !

Ce 26 mars, Didier Deschamps a aligné dans la dernière demi-heure du match face au Brésil une charnière centrale défensive formée d’Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix. Les actuels pensionnaires du Liverpool FC et de Crystal Palace ont la particularité d’avoir tous deux été formés au FC Sochaux-Montbéliard.

Une performance remarquable pour l’école sochalienne à quelques mois de la Coupe du monde. Il ne s’agit pourtant pas d’une première pour le FC Sochaux-Montbéliard. Dans les années 1930, alors que le club brillait au firmament du football français, il n’était pas rare de voir la moitié de l’équipe de France être composée de joueurs du FCSM.

FC Sochaux-Montbéliard [dossier complet]

Mattler-Cazenave, la ligne Maginot du FC Sochaux en équipe de France

Parmi eux, les deux défenseurs Étienne Mattler et Hector Cazenave. Une ligne arrière complétée du gardien Laurent Di Lorto. Leur imperméabilité supposée à la veille de la Coupe du monde 1938 (et de la Seconde Guerre mondiale) leur avait valu le surnom de « Ligne Maginot ». Ce qui n’avait pas empêché les Français d’être éliminés de la Coupe du monde dès les quarts de finale. Quant à la Ligne Maginot, contournée par les armées nazies, on connaît désormais sa relative inutilité…

L’entrée de Marcus Thuram lors de ce match de jeudi face au Brésil a fait se côtoyer trois joueurs passés par l’école sochalienne en même temps. La performance n’est pas inédite ; il ne faut pas remonter aux années 1930 pour en trouver une telle trace. C’est régulièrement arrivé dans les années 1980 – avec Genghini, Bats, Stopyra ou encore Anziani et Rust – puis avec la génération suivante, quand le quatuor Rousset-Silvestre-Sauzé-Paille avait joué face au Koweït le 21 janvier 1990.

Avant le match de ce jeudi, la dernière fois que trois joueurs passés par le FC Sochaux-Montbéliard avaient été en Bleus en même temps datait du 28 mars 1990. Franck Sauzée et Franck Silvestre étaient titulaires avec les Bleus lors d’un match face à l’Écosse (conclu sur un score de 3-3 pour les plus curieux) alors que Stéphane Paille était entré à la 46e minute.

Dans les années 2010, les Bleus avaient appelé et fait jouer concomitamment Marvin Martin et Jérémy Ménez. Le France-Estonie (4-0) les avait vu évoluer ensemble le 5 juin 2012 au Mans. Tous deux retenus pour l’Euro 2012, ils se sont « ratés » de quelques minutes contre l’Ukraine (Menez sort à la 73e et Martin entre à la 76e).

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