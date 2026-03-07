FC Sochaux-Montbéliard : où (en) sont les femmes ?

Fabien Dorier
En 2017, c’est une forme d’anomalie qui a été effacée. Le FC Sochaux-Montbéliard, club pionnier du football français (dans la professionnalisation de son équipe, l’initiative de la création d’un championnat, la détection puis la formation) s’ouvrait enfin au football féminin. Rares étaient alors les clubs pros de l’hexagone à ne pas l’avoir fait.
La faute à des dirigeants prudents, peu motivés à l’idée de consacrer une (très petite) part de leur budget et les installations du centre de formation à des filles. Et comme l’obligation des instances faite aux clubs professionnels de se doter d’équipes féminines tardait à tomber, rien n’a bougé alors que le foot féminin se développait.
Faute d’intérêt de la structure professionnelle, l’Association FCSM présidée par Jean-Claude Vienot (et en charge de l’école de football) et ses bénévoles s’engagent finalement en 2017. L’option retenue est prudente : ne commencer qu’avec 20 débutantes âgées de moins de 11 ans, puis suivre leur évolution en créant des équipes dans les catégories d’âge supérieures. C’est ainsi que le FC Sochaux-Montbéliard a vu naître des équipes U15 (« Under 15 » en anglais, moins de 15 ans), U17 puis U18.
Une progression constante jusqu’aux portes du championnat national U19
Aurélien Voutat et Aurélie Carteron, elle-même ancienne joueuse, sont embauchés pour encadrer de jeunes sochaliennes qui se distinguent par une domination sans partage dans les divisions régionales. En juin 2023, elles disputent un barrage interrégional qualificatif pour le championnat national U19. Sans succès, les Franc-Comtoises s’inclinant face au SM Caen en Normandie (non sans avoir mené 2-0).
Les signaux sont alors au vert, d’autant que pour la première fois de sa jeune histoire, la section féminine voit l’une des siennes être appelée en équipe de France : Mélissa Rekibi pour un stage avec les U16 tricolores. Mais ce même été, le propriétaire, Nenking, abandonne en rase campagne le FC Sochaux-Montbéliard qui est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. La constitution d’un nouvel actionnariat, où les Sociochaux ont pris place, le sauve in extremis. Une nouvelle gouvernance qui a rapidement conforté l’engagement du club en faveur du foot féminin, avec le soutien affirmé des collectivités.
Une équipe senior depuis l’été dernier
Les Sochaliennes ont disputé un nouveau barrage pour intégrer l’élite nationale U19 en 2025 contre le Stade Rennais. Sans réussite cette fois encore, mais pour la première fois, les féminines se sont produites au stade Bonal. La preuve d’une belle évolution, comme avec l’obtention du label argent de la FFF qu’a obtenu l’école de foot féminine.
Le FCSM compte aujourd’hui 85 joueuses réparties en cinq équipes, qui s’entraînent et évoluent sur les structures du Centre de formation à Seloncourt. Dont, depuis l’été 2025, une équipe senior qui est dirigée par Aurélien Voutat et qui évolue en Régional 2. Un championnat qu’elle domine jusqu’à présent, ce qui devrait permettre de rejoindre la R1 où évoluent les meilleures équipes franc-comtoises.
Les féminines sochaliennes continuent de grandir, mais l’horizon de l’Arkema Première Ligue (l’élite professionnelle) est encore très loin. Des problèmes structurels demeurent concernant les conditions d’entraînement, avec des terrains parfois insuffisants, et le quotidien de la compétition est parfois loin de celui du haut niveau. Mi-février, les Sochaliennes ont battu 20-0 une équipe de l’AS Levier qui ne s’était déplacée qu’avec seulement 10 joueuses…
Un changement de modèle pour accéder aux divisions nationales ?
Si la Régional 1 devrait être abordable sportivement avec de jeunes joueuses du cru, l’accès aux divisions nationales serait une autre paire de manches. Les spécialistes s’accordent à dire que la Division 3 demandera probablement plus de maturité physique et d’expérience. Pourrait se poser la question d’un recrutement extérieur. Il faut aussi savoir qu’en D3, et plus encore en D2, les déplacements, partout en France, exigeraient encore plus de moyens et/ou des partenaires dédiés au football féminin. Ce que n’ont pas les dirigeants sous la main aujourd’hui.
Faute de quoi le FC Sochaux-Montbéliard continuera à former et lancer de jeunes joueuses prometteuses avant de les voir s’envoler vers des clubs plus structurés (comme Safaa Ait-Ouih au FC Metz, Salma Senhaji au FC Fleury 91 ou Lyna Benaïssa au SM Caen). Une politique de formation de jeunes talents finalement pas très éloignée de celle de son équipe première masculine. L’exposition médiatique et les indemnités de transfert ou de formation en moins…