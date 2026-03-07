FC Sochaux-Montbéliard : où (en) sont les femmes ?

En 2017, c’est une forme d’anomalie qui a été effacée. Le FC Sochaux-Montbéliard, club pionnier du football français (dans la professionnalisation de son équipe, l’initiative de la création d’un championnat, la détection puis la formation) s’ouvrait enfin au football féminin. Rares étaient alors les clubs pros de l’hexagone à ne pas l’avoir fait.

La faute à des dirigeants prudents, peu motivés à l’idée de consacrer une (très petite) part de leur budget et les installations du centre de formation à des filles. Et comme l’obligation des instances faite aux clubs professionnels de se doter d’équipes féminines tardait à tomber, rien n’a bougé alors que le foot féminin se développait.

Faute d’intérêt de la structure professionnelle, l’Association FCSM présidée par Jean-Claude Vienot (et en charge de l’école de football) et ses bénévoles s’engagent finalement en 2017. L’option retenue est prudente : ne commencer qu’avec 20 débutantes âgées de moins de 11 ans, puis suivre leur évolution en créant des équipes dans les catégories d’âge supérieures. C’est ainsi que le FC Sochaux-Montbéliard a vu naître des équipes U15 (« Under 15 » en anglais, moins de 15 ans), U17 puis U18.