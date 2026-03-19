FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Aubagne

Attention, danger ! Le Sporting club Aubagne Air-Bel, 10e, vient d’enchaîner une 4e défaite de suite. Et qui plus est, extrêmement rageante : à la dernière minute, sur penalty, chez le leader, Dijon. Le coach Vincent Hognon ne doute pas de la qualité de l’équipe, vaincue 2-0 à l’aller à Bonal (buts de Kapit Djoco et Benjamin Gomel). Les Jaune et Bleu quittent aussi l’environnement de Bonal et le soutien de ses supporters, pour retrouver l’ambiance d’un stade moins garni des déplacements du National. Un contexte toujours délicat à négocier, surtout avec la fin de saison qui approche, la pression qui augmente et le rêve qui se rapproche.