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FC Sochaux : les infos à retenir avant le déplacement à Aubagne

Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard, en conférence de presse d'après-match, le 13 février, contre Paris 13 Atletico.
Vincent Hognon, coach du FC Sochaux-Montbéliard. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Aubagne pour le compte de la 26e journée de championnat de National, ce vendredi 20 mars. Les joueurs des Bouches-du-Rhône ont tenu tête à Dijon la semaine dernière avant de céder dans les dernières minutes. Une bête blessée. Attention danger. Une rencontre à suivre en direct sur letrois.info

Le contexte

La dynamique est belle depuis la reprise. 10 matchs sans défaite. Trois victoires de suite. Dont une dernière bien maîtrisée contre Concarneau (lire notre article). En même temps, tout le monde va vite dans ce championnat et les équipes de tête – Dijon et Rouen – mènent toujours la danse, même si elles ont été légèrement moins efficaces que Sochaux depuis début janvier. Il ne faut pas perdre le fil, sous peine de décrocher dangereusement, à neuf journées la fin du championnat. Il est le 4e meilleure buteur du championnat, ex-aequo. Un classement dominé par le joueur d’Orléans Fahd El Khoumisti.

L'adversaire

Attention, danger ! Le Sporting club Aubagne Air-Bel, 10e, vient d’enchaîner une 4e défaite de suite. Et qui plus est, extrêmement rageante : à la dernière minute, sur penalty, chez le leader, Dijon. Le coach Vincent Hognon ne doute pas de la qualité de l’équipe, vaincue 2-0 à l’aller à Bonal (buts de Kapit Djoco et Benjamin Gomel). Les Jaune et Bleu quittent aussi l’environnement de Bonal et le soutien de ses supporters, pour retrouver l’ambiance d’un stade moins garni des déplacements du National. Un contexte toujours délicat à négocier, surtout avec la fin de saison qui approche, la pression qui augmente et le rêve qui se rapproche.

La phrase du coach

« Les fins de saison, avec de l’enjeu, sont des matches éprouvants. Il faut aussi rester calme face à l’environnement. Je me méfie toujours quand il y a trop de compliment. » Il faut garder la lucidité, ne pas paniquer. Et travailler plus insiste le coach.

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Le nombre de buts inscrits par Kapit Djoco, en championnat, depuis le début de saison. C’est le meilleur buteur du club, devant Benjamin Gomel, qui a longtemps dominé ce classement, et Aymen Boutoutaou.

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