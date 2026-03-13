Le FC Sochaux-Montbéliard poursuit l’idylle contre Concarneau

Troisième victoire de suite pour le FC Sochaux-Montbéliard (revivez le match ici). Et 10e match sans défaite pour les Jaune et Bleu. L’invincibilité a débuté début décembre. Surtout, les Sochaliens ont affiché une belle solidité défensive. Ils n’ont pas encaissé de buts, une première depuis deux mois, contre Châteauroux.

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est facilité la vie en ouvrant le score tôt dans le match. À la 15e minute, un corner est joué en trois temps. Depuis la droite, Bendjaloud Youssouf centre au 2e poteau. Le ballon est repoussé de la tête dans l’axe. Benjamin Gomel récupère le ballon et déclenche une frappe à l’entrée de la surface, sauvée par le gardien. Samy Baghdadi récupère, mais se heurte de nouveau au portier breton. Le ballon échoue sur un Kapit Djoco, bien placé et opportuniste, qui pousse le cuir au fond des filets. Le rythme du match est ensuite retombé. Les Sochaliens ont tenu le ballon, enregistrant une possession écrasante, autour d’un milieu de terrain solide, composé de Jonathan Mexique et Julien Masson.