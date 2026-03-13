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Le FC Sochaux-Montbéliard poursuit l’idylle contre Concarneau

Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre l'US Orléans, en août 2025.
Kapit Djoco a inscrit un doublé contre l'US Concarneau. | ©FCSM – illustration
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Le FC Sochaux-Montbéliard a gagné de manière autoritaire contre l’US Concarneau, ce vendredi 13 mars (2-0), dans un stade Bonal qui a affiché fièrement le retour de son partenaire historique, Peugeot. Kapit Djoco a signé un doublé. Le FC Sochaux a retrouvé sa solidité défensive.

Troisième victoire de suite pour le FC Sochaux-Montbéliard (revivez le match ici). Et 10e match sans défaite pour les Jaune et Bleu. L’invincibilité a débuté début décembre. Surtout, les Sochaliens ont affiché une belle solidité défensive. Ils n’ont pas encaissé de buts, une première depuis deux mois, contre Châteauroux.

Le FC Sochaux-Montbéliard s’est facilité la vie en ouvrant le score tôt dans le match. À la 15e minute, un corner est joué en trois temps. Depuis la droite, Bendjaloud Youssouf centre au 2e poteau. Le ballon est repoussé de la tête dans l’axe. Benjamin Gomel récupère le ballon et déclenche une frappe à l’entrée de la surface, sauvée par le gardien. Samy Baghdadi récupère, mais se heurte de nouveau au portier breton. Le ballon échoue sur un Kapit Djoco, bien placé et opportuniste, qui pousse le cuir au fond des filets. Le rythme du match est ensuite retombé. Les Sochaliens ont tenu le ballon, enregistrant une possession écrasante, autour d’un milieu de terrain solide, composé de Jonathan Mexique et Julien Masson.

Le FC Sochaux-Montbéliard reste 3e au classement

Mais le FC Sochaux-Montbéliard a imité sa première mi-temps en début de seconde période, en doublant la mise avant l’heure de jeu, grâce à Kapit Djoco. Encore lui. Bendjaloud Youssouf lance en profondeur Samy Baghdadi, parti à la limite du hors-jeu, sur la droite de la surface. Il élimine le gardien en glissant le ballon au point de penalty où surgit Kapit Djoco qui n’a plus qu’à pouser le ballon. Kapit Djoco a ainsi inscrit ses 8e et 9e buts cette saison, doublant Benjamin Gomel (8 buts) au classement des meilleurs buteurs du club. C’est son 3e but au stade Bonal en 2 matchs.

La fin de match a été marquée par le choc, tête contre tête, entre Elson Mendes et Halby Touré. Le premier a été évacué sur civière. Le second a écopé d’un carton rouge.

Au classement, le FC Sochaux-Montbéliard reste 3e (45 points). Dijon (46 points) a gagné dans les arrêts de jeu contre Aubagne (2-1), sur pénalty. Les Doubistes sont à égalité de points avec Rouen, vainqueur du Stade briochin (3-2). C’est la 13e victoire du FC Sochaux-Montbéliard cette saison.

12 053 supporters étaient présents au stade Bonal. 

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