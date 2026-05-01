FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Valenciennes

La montée en ligue 2 est forcément dans toutes les têtes. À trois journée de la fin, le FC Sochaux-Montbéliard est sur la bonne voie, mais ce n’est mathématiquement pas fait. Les Jaune et Bleu ont renoué avec la victoire contre Bourg-Péronnas (lire notre article), après une défaite et deux matchs nuls. Avec une victoire contre Valencienne, Sochaux maintiendrait 5 points sur Fleury à deux journées de la fin, sachant que les Franciliens ont largement dominé Le Puy, ce vendredi 1er mai (4-0). Mais la montée ne sera pas confirmée au bout du week-end. Les Sochaliens peuvent aussi encore espérer finir en tête, après la contre-performance de Dijon contre Châteauroux (défaite 2-1), ce jeudi 30 avril.