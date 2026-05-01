FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Valenciennes

Le contexte
La montée en ligue 2 est forcément dans toutes les têtes. À trois journée de la fin, le FC Sochaux-Montbéliard est sur la bonne voie, mais ce n’est mathématiquement pas fait. Les Jaune et Bleu ont renoué avec la victoire contre Bourg-Péronnas (lire notre article), après une défaite et deux matchs nuls. Avec une victoire contre Valencienne, Sochaux maintiendrait 5 points sur Fleury à deux journées de la fin, sachant que les Franciliens ont largement dominé Le Puy, ce vendredi 1er mai (4-0). Mais la montée ne sera pas confirmée au bout du week-end. Les Sochaliens peuvent aussi encore espérer finir en tête, après la contre-performance de Dijon contre Châteauroux (défaite 2-1), ce jeudi 30 avril.
L'adversaire
Le Valenciennes Football-Club n’est clairement pas à sa place, à la 11e place ; le club jouait la montée en début de saison. Son effectif est de qualité. À l’aller, le match n’avait pas pu se terminer, les supporters tentant d’envahir le terrain. Sochaux avait finalement gagné sur tapis vert. Sur les cinq derniers matchs, Valenciennes a perdu trois fois, notamment contre Dijon et Fleury 91, deux équipes du haut de tableau. La défaite de Dijon contre Châteauroux, un mal classé, invite à la prudence.
La phrase du coach
« C’est à nous de pousser Valenciennes dans ses retranchements pour le faire craquer. Ça doit être notre performance qui doit les faire lâcher, a précisé Vincent Hognon, le coach Jaune et Bleu, en conférence de presse. Ils auraient pu gagner contre Fleury et Dijon. C’est l’effectif le plus riche de ce championnat. »
Le joueur
Benjamin Gomel était de conférence de presse, ce vendredi 1er mai. Le meilleur buteur sochalien de la saison, avec 12 buts, ne pensait qu’à la victoire. « Si on gagne avec la manière, on sera plus heureux. Mais si on gagne 1-0 sur corner et qu’on n’est pas beaux dans le jeu, on prend quand même. Le principal, ça reste de gagner », a-t-il déclaré. Il s’attend à un adversaire qui joue sans complexe, alors qu’il n’a plus rien à perdre ni gagner cette saison.
Le chiffre
Plus de 19 000 supporters sochaliens sont attendus au stade Bonal, ce samedi 2 mai, à 17h. Le match se joue à guichets fermés. Mais les places liées au parcage visiteur ne seront pas toutes prises, expliquant ce nombre ; cet espace réservé occupe environ 800 places. Le stade Bonal a une capacité de 20 005 places.