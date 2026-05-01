,

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Valenciennes

Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Jonathan Mexique.
Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Jonathan Mexique. | ©FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit le Valenciennes Football-Club, à Bonal, pour le compte de la 32e journée de National. Un match joué à guichet fermé, ce samedi 2 mai. Les Jaune et Bleu ont l’occasion de se rapprocher de la Ligue 2.

Le contexte

La montée en ligue 2 est forcément dans toutes les têtes. À trois journée de la fin, le FC Sochaux-Montbéliard est sur la bonne voie, mais ce n’est mathématiquement pas fait. Les Jaune et Bleu ont renoué avec la victoire contre Bourg-Péronnas (lire notre article), après une défaite et deux matchs nuls. Avec une victoire contre Valencienne, Sochaux maintiendrait 5 points sur Fleury à deux journées de la fin, sachant que les Franciliens ont largement dominé Le Puy, ce vendredi 1er mai (4-0). Mais la montée ne sera pas confirmée au bout du week-end. Les Sochaliens peuvent aussi encore espérer finir en tête, après la contre-performance de Dijon contre Châteauroux (défaite 2-1), ce jeudi 30 avril. 

L'adversaire

Le Valenciennes Football-Club n’est clairement pas à sa place, à la 11e place ; le club jouait la montée en début de saison. Son effectif est de qualité. À l’aller, le match n’avait pas pu se terminer, les supporters tentant d’envahir le terrain. Sochaux avait finalement gagné sur tapis vert. Sur les cinq derniers matchs, Valenciennes a perdu trois fois, notamment contre Dijon et Fleury 91, deux équipes du haut de tableau. La défaite de Dijon contre Châteauroux, un mal classé, invite à la prudence.

La phrase du coach

« C’est à nous de pousser Valenciennes dans ses retranchements pour le faire craquer. Ça doit être notre performance qui doit les faire lâcher, a précisé Vincent Hognon, le coach Jaune et Bleu, en conférence de presse. Ils auraient pu gagner contre Fleury et Dijon. C’est l’effectif le plus riche de ce championnat. »

Le joueur

Benjamin Gomel était de conférence de presse, ce vendredi 1er mai. Le meilleur buteur sochalien de la saison, avec 12 buts, ne pensait qu’à la victoire. « Si on gagne avec la manière, on sera plus heureux. Mais si on gagne 1-0 sur corner et qu’on n’est pas beaux dans le jeu, on prend quand même. Le principal, ça reste de gagner », a-t-il déclaré. Il s’attend à un adversaire qui joue sans complexe, alors qu’il n’a plus rien à perdre ni gagner cette saison.

Le chiffre

Plus de 19 000 supporters sochaliens sont attendus au stade Bonal, ce samedi 2 mai, à 17h. Le match se joue à guichets fermés. Mais les places liées au parcage visiteur ne seront pas toutes prises, expliquant ce nombre ; cet espace réservé occupe environ 800 places. Le stade Bonal a une capacité de 20 005 places.

Nos derniers articles

Parvis du temple Saint-Martin à Montbéliard.

Montbéliard : la renaissance du plus ancien temple protestant de France

A la croisée du "cultuel et du culturel", le temple protestant Saint-Martin de Montbéliard (Doubs), érigé au début du XVIIe siècle, est le plus ancien de France encore en activité. Il a rouvert après cinq années de rénovation riches en découvertes historiques.
Un des panneaux pédagogiques mis en place à Lepuix, sur la route du Ballon d'Alsace, par la Fédération française des motards en colère.

Ballon d’Alsace : toujours plus de contrôles pendant les ponts de mai

Les contrôles routiers des forces de l’ordre se poursuivent au ballon d’Alsace pendant les week-ends prolongés de mai, annonce la préfecture du Territoire de Belfort.
Le mode de calcul de la tarification solidaire change. ©Romain DEL BUONO de Pixabay

Belfort : la hausse de la tarification de la cantine fait débat au conseil municipal

Les hausses de la cantine, du périscolaire et du centre de loisirs ont été adoptées lors du conseil municipal de Belfort. Des augmentations qui n’ont pas plu aux différents groupes d’opposition.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

86 Appartements6 Immeubles58 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC