Le FC Sochaux se sort du piège bressan et se rapproche de la Ligue 2

Que ce match fut laborieux pour le FC Sochaux-Montbéliard. Et la victoire (2-1) longue à se dessiner contre le Footbal Bourg-en-Bresse-Péronnas (revivre le match ici). Sochaux renoue quand même avec la victoire après trois matchs sans succès.
Les Jaune et Bleu ont proposé une triste prestation en première mi-temps. Peu d’intensité. Et lorsqu’il y avait une situation favorable, la maladresse technique ou le manque de coordination entre les joueurs éteignaient les faibles espoirs nés d’un bon débordement ou d’un bon centre.
Kapit Djoco a même raté un immanquable à deux mètres de la ligne (38e). Il hérite d’un centre d’Elson Mendes, contrôle de la poitrine et enchaîne la frappe qui file à l’extérieur du but, dans le petit filet. À la 44e, l’avant-centre trouve, cette fois-ci, le poteau. Malgré du mieux en fin de première période, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge.
Djoco marque sur penalty pour Sochaux
Les Sochaliens ont été même cueillis à froid, au retour des vestiaires, sur un contre de Bourg-en-Bresse mené à toute vitesse. Le ton a commencé à monter sur le terrain entre les joueurs.
Mais Benjamin Gomel a remis les deux équipes à égalité. Boutoutaou centre depuis la droite vers Mathieu Peybernes, qui prolonge. Benjamin Gomel reprend d’une demi-volée. Bonal s’enflamme. La pression a continué de monter sur le but bressan. Kapit Djoco trouve d’abord la transversale avant de transformer un penalty (71e), obtenu par Aymen Boutoutaou, en prenant le gardien bressan à contre-pied. L’attaquant est récompensé d’un match où il a été précieux dans la conservation de balle. En conférence de presse d’après-match, Vincent Hognon, le coach, a salué la capacité de l’équipe à retourner une situation mal embarquée.
Au classement, Sochaux conserve sa 2e place et ses 5 points d’avance sur ses deux poursuivants, Fleury et Rouen, également vainqueurs. 15 649 supporters étaient présents au stade Bonal ce vendredi soir. Des supporters qui ont célébré longtemps leur équipe après le coup de sifflet final. La ligue 2 est à quelques mètres. Prochaine rencontre, le samedi 2 mai, toujours au stade Bonal, contre Valenciennes, pour les Jaune et Bleu. La montée pourrait être validée au bout de la soirée.