Le FC Sochaux se sort du piège bressan et se rapproche de la Ligue 2

Que ce match fut laborieux pour le FC Sochaux-Montbéliard. Et la victoire (2-1) longue à se dessiner contre le Footbal Bourg-en-Bresse-Péronnas (revivre le match ici). Sochaux renoue quand même avec la victoire après trois matchs sans succès.

Les Jaune et Bleu ont proposé une triste prestation en première mi-temps. Peu d’intensité. Et lorsqu’il y avait une situation favorable, la maladresse technique ou le manque de coordination entre les joueurs éteignaient les faibles espoirs nés d’un bon débordement ou d’un bon centre.

Kapit Djoco a même raté un immanquable à deux mètres de la ligne (38e). Il hérite d’un centre d’Elson Mendes, contrôle de la poitrine et enchaîne la frappe qui file à l’extérieur du but, dans le petit filet. À la 44e, l’avant-centre trouve, cette fois-ci, le poteau. Malgré du mieux en fin de première période, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge.