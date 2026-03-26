FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Quevilly

L’objectif de la saison est d’être dans les 5 premiers. Mais le FC Sochaux-Montbéliard ne peut plus se cacher, à huit journées de la fin du championnat. Sochaux est 2e, un point derrière Dijon, deux points devant Rouen (3e et qui compte un match en plus) et six devant Orléans (4e avec un match en plus) ; Rouen n’a enregistré qu’une victoire sur les cinq derniers matchs. La montée est à portée de crampons. La pression monte (lire notre article). Du côté des adversaires directs, Dijon reçoit Versailles (6e) et Rouen reçoit Caen (10e).