FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Quevilly

Le contexte
L’objectif de la saison est d’être dans les 5 premiers. Mais le FC Sochaux-Montbéliard ne peut plus se cacher, à huit journées de la fin du championnat. Sochaux est 2e, un point derrière Dijon, deux points devant Rouen (3e et qui compte un match en plus) et six devant Orléans (4e avec un match en plus) ; Rouen n’a enregistré qu’une victoire sur les cinq derniers matchs. La montée est à portée de crampons. La pression monte (lire notre article). Du côté des adversaires directs, Dijon reçoit Versailles (6e) et Rouen reçoit Caen (10e).
L’adversaire
Quevilly est dans une mauvaise passe. Le club normand est 16e et reste sur deux défaites, alors qu’il jouait le milieu de tableau la saison passée. Il essaie de se maintenir et jouera crânement sa chance au stade Bonal. Au match aller, Sochaux avait fait match nul (1-1). L’enjeu : s’appuyer sur ces regrets pour dérouler le jeu de l’équipe, de plus en plus régulier.
La phrase du coach
« Si ce n’est pas monter le curseur, il ne faut pas faire moins et ne pas se relâcher. On veut être forts chez nous. » Le FC Sochaux-Montbéliard est monté sur la 2e marche du podium, après avoir longtemps occupé le 3e strapontin. C’est bon pour le moral. Mais il faut rester concentré pour maintenir la même réussite et continuer d’engranger des points. Surtout à domicile.
Le chiffre
41 buts. C’est le nombre de buts inscrits par le FC Sochaux-Montbéliard depuis le début de la saison, soit 1,7 but inscrit par match. C’est la meilleure attaque du championnat. Contre Aubagne, le 20 mars, les Jaune et Bleu ont inscrit 4 buts. Une première depuis août 2025 et la victoire 5-0 contre l’US Orléans. La saison passée, le FC Sochaux n’avait inscrit que 29 buts.