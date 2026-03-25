FC Sochaux : doit-on craindre le syndrome du « petit bras » ?

Les Jaune et Bleu peuvent-ils être sujets à ce syndrome ? Plusieurs facteurs ne plaident pas en faveur de ce scénario. Déjà parce que les dirigeants, entraîneurs et joueurs semblent vaccinés depuis le début de saison face à un excès de confiance… et le sont donc face à son opposé : l’excès de doute et la remise en cause de leurs propres capacités. Chacun devrait savoir rester à sa place et permettre aux joueurs de « faire le job ». Des blessures, suspensions ou accidents plus ou moins explicables peuvent ralentir le rythme, mais la résilience devrait alors être au rendez-vous.

C’est aussi là où le travail effectué en coulisses pour bâtir l’actuel effectif doit payer : des éléments sincèrement engagés dans le challenge sochalien, globalement encore suffisamment liés contractuellement pour ne pas (trop) penser à leur avenir immédiat et des joueurs de qualité qui n’ont pas à craindre pour leur futur sochalien en cas de montée.

Il convient aussi de se pencher sur ce qui fait l’ADN du club, et qui est souvent la traduction de la manière dont l’environnement influe au sens large. Les signaux sont là aussi positifs. Le FC Sochaux-Montbéliard a très souvent peiné à transformer les promesses nées de ses bons résultats de l’automne en un bon placement dans la dernière ligne droite une fois l’hiver passé. Mais une fois cet hiver traversé sans accident, il est souvent capable de concrétiser les espoirs suscités.