FC Sochaux : une victoire sérieuse à Aubagne

C’est une première. Le FC Sochaux-Montbéliard a signé une quatrième victoire consécutive, une première cette saison. Une victoire acquise avec sérieux (4-1) contre Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône (revivre le match).

Les Jaune et Bleu menaient 1-0 à la mi-temps grâce à un but de la tête d’Aymen Boutoutaou (20e), son 7e de la saison, si l’on comptabilise celui inscrit contre Valencienne au mois de décembre, retiré après avoir attribué une victoire sur tapis vert au FC Sochaux-Montbéliard. Le centre était signé Benjamin Gomel.