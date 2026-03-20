FC Sochaux : une victoire sérieuse à Aubagne

C’est une première. Le FC Sochaux-Montbéliard a signé une quatrième victoire consécutive, une première cette saison. Une victoire acquise avec sérieux (4-1) contre Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône (revivre le match).
Les Jaune et Bleu menaient 1-0 à la mi-temps grâce à un but de la tête d’Aymen Boutoutaou (20e), son 7e de la saison, si l’on comptabilise celui inscrit contre Valencienne au mois de décembre, retiré après avoir attribué une victoire sur tapis vert au FC Sochaux-Montbéliard. Le centre était signé Benjamin Gomel.
🏁 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐅𝐂𝐒𝐌 !!!— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) March 20, 2026
😍 La magnifique série du FCSM se poursuit ce soir avec cette large victoire face au SC Aubagne Air Bel. Félicitations messieurs 🫡
1⃣-4⃣ #SCAABFCSM pic.twitter.com/9sz9rtuOam
Très bonne opération de Sochaux au classement !
Les Sochaliens ont doublé la mise à la 50e minute, par l’intermédiaire de Samy Baghdadi sur penalty, son 3e depuis son arrivée ; il avait obtenu par Kapit Djoco. Les Jaune et Bleu ont ensuite baissé le rythme. Aubagne a réduit la marque (69e). Mais Sochaux a remis la marche en avant en inscrivant deux buts coup sur coup, d’abord par l’intermédiaire d’Honoré Bayanginisa (84e), servi d’une subtile talonnade d’Aboubacar Sidibé aux 6 mètres. Le jeune attaquant y est aussi allé de son but, dans la minute suivante (85e). C’est son 1er but de la saison.
Le FC Sochaux-Montbéliard fait une excellente opération ! Rouen a été tenu en échec par Paris 13 Atletico. Et les Jaune et Bleu comptent, qui plus est, un match en moins. Ils sont 2e, avec 48 point, 1 point derrière Dijon, vainqueur de Quevilly, jeudi.
Vendredi prochain, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Quevilly, au stade Bonal ; les Normands sont avant-dernier. Avec ses 4 buts inscrits ce vendredi soir, le FC Sochaux-Montbéliard devient la meilleure attaque du championnat, avec 41 buts inscrits.