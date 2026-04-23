FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Bourg-en-Bresse

Dernière ligne droite pour les Lionceaux. Il ne leur reste plus que quatre matchs avant la fin du championnat de National et une possible montée en Ligue 2. Pour cette 31e journée de championnat, le FC Sochaux-Montbéliard affrontera à domicile le Football Bourg-en-Bresse Péronnas. Une victoire est nécessaire pour peut-être égaliser avec le Dijon Football Côte-d’Or, en tête du classement (lire notre article). Mais aussi creuser davantage le fossé avec le Football Club Fleury 91, à la troisième position. Les Jaune et Bleu doivent aussi relever un autre défi, mettre fin à leur mauvaise série. Depuis le début du mois d’avril, l’équipe n’enregistre aucune victoire : une défaite et deux matchs nuls.

Il faut aussi regarder du côté du DFCO qui affrontera Valenciennes Football Club, dixième du classement. Au match aller, les Dijonnais avaient remporté la rencontre (4-1). Un résultat qui suppose une victoire ce vendredi pour le DFCO. Du côté des troisièmes du classement, le Football Club Fleury 91 va affronter La Berrichonne de Châteauroux. Lors du match aller, la rencontre s’était terminée sur un match nul.