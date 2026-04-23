PUB
,

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Bourg-en-Bresse

L'aile gauche du FC Sochaux-Montbéliard, avec l'attaquant Benjamin Gomel et le défenseur Dylan Tavares, en préparation contre le Red Star, en août 2025.
L'aile gauche du FC Sochaux-Montbéliard, avec l'attaquant Benjamin Gomel et le défenseur Dylan Tavares, en préparation contre le Red Star, en août 2025. | ©FCSM – Christian Lemontey

Le FC Sochaux-Montbéliard affrontera le Football Bourg-en-Bresse Péronnas, ce vendredi 24 avril, lors de la 31e journée de championnat de National. Une rencontre à domicile qui pourrait permettre aux Sochaliens d'approcher un peu plus la montée en Ligue 2. À suivre en direct sur letrois.info

Le contexte

Dernière ligne droite pour les Lionceaux. Il ne leur reste plus que quatre matchs avant la fin du championnat de National et une possible montée en Ligue 2. Pour cette 31e journée de championnat, le FC Sochaux-Montbéliard affrontera à domicile le Football Bourg-en-Bresse Péronnas. Une victoire est nécessaire pour peut-être égaliser avec le Dijon Football Côte-d’Or, en tête du classement (lire notre article). Mais aussi creuser davantage le fossé avec le Football Club Fleury 91, à la troisième position. Les Jaune et Bleu doivent aussi relever un autre défi, mettre fin à leur mauvaise série. Depuis le début du mois d’avril, l’équipe n’enregistre aucune victoire : une défaite et deux matchs nuls. 

Il faut aussi regarder du côté du DFCO qui affrontera Valenciennes Football Club, dixième du classement. Au match aller, les Dijonnais avaient remporté la rencontre (4-1). Un résultat qui suppose une victoire ce vendredi pour le DFCO. Du côté des troisièmes du classement, le Football Club Fleury 91 va affronter La Berrichonne de Châteauroux. Lors du match aller, la rencontre s’était terminée sur un match nul.

L'adversaire

Le Football Bourg-en-Bresse Péronnas est quinzième du classement avec 25 points. L’équipe fait partie du bas du classement devant Châteauroux et le stade Briochin. L’équipe n’a enregistré que six victoires depuis le début de saison contre sept matchs nuls et seize égalités. Dont celle (1-3) contre le FC Sochaux-Montbéliard en match aller. Lors de ce match, Aymen Boutoutaou avait brillé grâce à un doublé, complété par un but de Kapit Djoco. L’équipe menée par David Le Frapper espère éviter la zone de relégation.

La phrase du coach

« On a besoin, évidemment, de regagner et d’être maîtres à domicile. La vérité, c’est qu’on est en bonne position, avec un peu d’avance et un calendrier qui nous permet de recevoir trois fois sur les quatres derniers matchs », souligne Vincent Hognon. Pour cette fin de saison, les Jaune et Bleu ne se déplaceront plus qu’une seule fois : dans l’Indre pour affronter la Berrichonne Châteroux.

Le joueur

« On sait que c’est toujours difficile de jouer contre une équipe qui joue le maintien. À nous de mettre les ingrédients pour aller chercher les trois points demain », fait savoir Dylan Tavares. Le latéral gauche reste pourtant motivé pour la rencontre de vendredi : « On est focus sur le jeu, on sait qu’il y a beaucoup de discussions autour. On sait ce qu’il nous reste à faire, on a l’objectif devant nous, à nous de répondre présents. »

Le chiffre

12. C’est le classement du FC Sochaux-Montbéliard lors de la fin de saison 2024/2025 de championnat National. Une équipe entraînée par Karim Mokeddem puis Frédéric Bompard. Une bonne remontée pour les Sochaliens qui sont aujourd’hui sur le podium. Avec 38 points, les Jaune et Bleu devançaient le Football Club Versailles. Une équipe qui a connu également une ascension puisqu’elle est 6e du classement cette saison. Juste au-dessus se trouvait Quevilly Rouen Métropole, 14e du classement cette saison. Une bonne remontée pour les Sochaliens.

Nos derniers articles

Les Lumières de Noël de Montbéliard rassemble des centaines d'artisans dans un marché de Noël autour du temple Saint-Martin.

Montbéliard : qui est l’invité d’honneur des Lumières de Noël 2026 ?

Pour sa 40e édition, Les Lumières de Noël de Montbéliard mettent en avant la Suisse. Les nombreux visiteurs sont attendus du 21 novembre au 24 décembre 2026.
L'usine d'incinération du Sertrid à Bourogne.

Grand Belfort : le réseau de chauffage en fonction dès 2029

Le Sertrid va utiliser la chaleur produite lors de l’incinération des déchets pour chauffer l’équivalent de 18 000 logements dans le Grand Belfort. Dalkia, filiale d’EDF, aura pour mission de distribuer cette chaleur.
Le nouveau radar en bas du pont Legay, à Belfort, fonctionne à partir du jeudi 23 avril. Il flashe dans les deux sens, contrairement à l'ancien.

Belfort : le remplaçant du « radar Capman » entre en fonction

Le nouveau radar en bas du pont Legay, à Belfort, va relever les infractions à partir de ce jeudi 23 avril. En 2010, un cycliste masque avait réussi à se faire flasher par le premier radar.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

91 Appartements6 Immeubles55 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC