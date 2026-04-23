FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Bourg-en-Bresse

Le contexte
Dernière ligne droite pour les Lionceaux. Il ne leur reste plus que quatre matchs avant la fin du championnat de National et une possible montée en Ligue 2. Pour cette 31e journée de championnat, le FC Sochaux-Montbéliard affrontera à domicile le Football Bourg-en-Bresse Péronnas. Une victoire est nécessaire pour peut-être égaliser avec le Dijon Football Côte-d’Or, en tête du classement (lire notre article). Mais aussi creuser davantage le fossé avec le Football Club Fleury 91, à la troisième position. Les Jaune et Bleu doivent aussi relever un autre défi, mettre fin à leur mauvaise série. Depuis le début du mois d’avril, l’équipe n’enregistre aucune victoire : une défaite et deux matchs nuls.
Il faut aussi regarder du côté du DFCO qui affrontera Valenciennes Football Club, dixième du classement. Au match aller, les Dijonnais avaient remporté la rencontre (4-1). Un résultat qui suppose une victoire ce vendredi pour le DFCO. Du côté des troisièmes du classement, le Football Club Fleury 91 va affronter La Berrichonne de Châteauroux. Lors du match aller, la rencontre s’était terminée sur un match nul.
L'adversaire
Le Football Bourg-en-Bresse Péronnas est quinzième du classement avec 25 points. L’équipe fait partie du bas du classement devant Châteauroux et le stade Briochin. L’équipe n’a enregistré que six victoires depuis le début de saison contre sept matchs nuls et seize égalités. Dont celle (1-3) contre le FC Sochaux-Montbéliard en match aller. Lors de ce match, Aymen Boutoutaou avait brillé grâce à un doublé, complété par un but de Kapit Djoco. L’équipe menée par David Le Frapper espère éviter la zone de relégation.
La phrase du coach
« On a besoin, évidemment, de regagner et d’être maîtres à domicile. La vérité, c’est qu’on est en bonne position, avec un peu d’avance et un calendrier qui nous permet de recevoir trois fois sur les quatres derniers matchs », souligne Vincent Hognon. Pour cette fin de saison, les Jaune et Bleu ne se déplaceront plus qu’une seule fois : dans l’Indre pour affronter la Berrichonne Châteroux.
Le joueur
« On sait que c’est toujours difficile de jouer contre une équipe qui joue le maintien. À nous de mettre les ingrédients pour aller chercher les trois points demain », fait savoir Dylan Tavares. Le latéral gauche reste pourtant motivé pour la rencontre de vendredi : « On est focus sur le jeu, on sait qu’il y a beaucoup de discussions autour. On sait ce qu’il nous reste à faire, on a l’objectif devant nous, à nous de répondre présents. »
Le chiffre
12. C’est le classement du FC Sochaux-Montbéliard lors de la fin de saison 2024/2025 de championnat National. Une équipe entraînée par Karim Mokeddem puis Frédéric Bompard. Une bonne remontée pour les Sochaliens qui sont aujourd’hui sur le podium. Avec 38 points, les Jaune et Bleu devançaient le Football Club Versailles. Une équipe qui a connu également une ascension puisqu’elle est 6e du classement cette saison. Juste au-dessus se trouvait Quevilly Rouen Métropole, 14e du classement cette saison. Une bonne remontée pour les Sochaliens.