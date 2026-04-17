Le FC Sochaux-Montbéliard ramène un point de Dijon

Pas de vainqueur entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon Football Côte-d’Or, ce vendredi 17 avril. Les deux équipes ont fait match nul 0-0 (revivre le match).

Les Jaune et Bleu peuvent nourrir quelques regrets. Ils ont eu plusieurs situations favorables et des occasions pour ouvrir le score, notamment en seconde période ; Samy Baghdadi est repris in extremis à la 56e par le gardien et Jonathan Mexique a eu deux occasions dont une tentative lointaine qui a frôlé le cadre (58e). Les Sochaliens ont maîtrisé leur adversaire. Le latéral gauche Gomis aussi y est allé de son occasion, détournée par le gardien dijonais en corner. Elson Mendes, entrant, a failli délivré les Doubistes à la 88e minute, mais il n’a pas réussi à redresser sa tête.

En 1re mi-temps, le gardien sochalien Alexandre Pierre avait sauvé la patrie sur une double parade, qui a permis de rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge. Et Dijon a failli ouvrir le score à la 77e, malgré la domination sochalienne. La tête de Tavares était trop piquée.