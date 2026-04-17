,

Le FC Sochaux-Montbéliard ramène un point de Dijon

Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre.
Le gardien du FC Sochaux-Montbéliard, Alexandre Pierre. | ©FCSM
Alerte

Le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon Football Côte-d'Or ont fait match nul (0-0), ce vendredi 17 avril. Les Jaune et Bleu conservent la 2e place. Un score qui fait l'affaire des deux équipes.

Pas de vainqueur entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon Football Côte-d’Or, ce vendredi 17 avril. Les deux équipes ont fait match nul 0-0 (revivre le match). 

Les Jaune et Bleu peuvent nourrir quelques regrets. Ils ont eu plusieurs situations favorables et des occasions pour ouvrir le score, notamment en seconde période ; Samy Baghdadi est repris in extremis à la 56e par le gardien et Jonathan Mexique a eu deux occasions dont une tentative lointaine qui a frôlé le cadre (58e). Les Sochaliens ont maîtrisé leur adversaire. Le latéral gauche Gomis aussi y est allé de son occasion, détournée par le gardien dijonais en corner. Elson Mendes, entrant, a failli délivré les Doubistes à la 88e minute, mais il n’a pas réussi à redresser sa tête. 

En 1re mi-temps, le gardien sochalien Alexandre Pierre avait sauvé la patrie sur une double parade, qui a permis de rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge. Et Dijon a failli ouvrir le score à la 77e, malgré la domination sochalienne. La tête de Tavares était trop piquée.

Dijon toujours leader, le FC Sochaux-Montbéliard reste 2e au classement

Au classement, le FC Sochaux-Montbéliard conserve sa 2e place, alors qu’il reste 4 matchs à jouer. Les Jaune et Bleu ont 53 points, alors que le leader dijonnais en enregistre 56.

Sochaux maintient son matelas de 5 points sur le 3e, qui est aujourd’hui le FC Fleury 91 (victoire contre Valenciennes), qui a doublé le FC Rouen, tenu en échec par Concarneau.

Le 24 avril, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Bourg-Peronnas alors que Dijon se déplace à Valenciennes et que Fleury va jouer à Châteauroux. Rouen va accueillir Aubagne. 

Les Sochaliens vont tenter de retrouver le chemin de la victoire, après une défaite (Versailles) et deux matchs nuls (Fleury et Dijon). La saison dernière, en 32 matchs joués, le 1er Nancy avait cumulé 65 points et le second, Le Mans, 58 points. Le FC Sochaux-Montbéliard doit reprendre sa marche en avant. 

Nos derniers articles

,
Présentation des équipes lors du match entre le FC Sochaux et Dijon, le 24 avril 2025.

Revivez le match nul du FC Sochaux à Dijon

Le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon Football Côte-d'Or ont fait match nul (0-0), ce vendredi 17 avril. Ce match de la 30e journée du championnat de National se joue à Dijon.
Plein d'essence en cours.

Belfort : la hausse des carburants crée les motions au conseil municipal

Florian Chauche, puis Damien Meslot ont proposé un texte, mercredi au conseil municipal de Belfort, pour protester contre la hausse des prix des carburants.
Le pont de Roubaix, près du Techn'hom à Belfort, est l'un des investissements évoqués lors du débat d'orientations budgétaires du conseil municipal du 16 avril 2026.

Belfort : premières pistes d’investissements évoquées lors du débat d’orientations budgétaires

La rénovation du faubourg de France piéton et du pont de Roubaix ont été mentionné parmi les investissements nouveaux, lors du conseil municipal de Belfort, ce jeudi 16 avril. Un plan pluri-annuel devrait être annoncé lors du vote du budget, fin avril.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

90 Appartements6 Immeubles59 Maisons17 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC