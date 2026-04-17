Le FC Sochaux-Montbéliard ramène un point de Dijon

Pas de vainqueur entre le FC Sochaux-Montbéliard et le Dijon Football Côte-d’Or, ce vendredi 17 avril. Les deux équipes ont fait match nul 0-0 (revivre le match).
Les Jaune et Bleu peuvent nourrir quelques regrets. Ils ont eu plusieurs situations favorables et des occasions pour ouvrir le score, notamment en seconde période ; Samy Baghdadi est repris in extremis à la 56e par le gardien et Jonathan Mexique a eu deux occasions dont une tentative lointaine qui a frôlé le cadre (58e). Les Sochaliens ont maîtrisé leur adversaire. Le latéral gauche Gomis aussi y est allé de son occasion, détournée par le gardien dijonais en corner. Elson Mendes, entrant, a failli délivré les Doubistes à la 88e minute, mais il n’a pas réussi à redresser sa tête.
En 1re mi-temps, le gardien sochalien Alexandre Pierre avait sauvé la patrie sur une double parade, qui a permis de rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge. Et Dijon a failli ouvrir le score à la 77e, malgré la domination sochalienne. La tête de Tavares était trop piquée.
Dijon toujours leader, le FC Sochaux-Montbéliard reste 2e au classement
Au classement, le FC Sochaux-Montbéliard conserve sa 2e place, alors qu’il reste 4 matchs à jouer. Les Jaune et Bleu ont 53 points, alors que le leader dijonnais en enregistre 56.
Sochaux maintient son matelas de 5 points sur le 3e, qui est aujourd’hui le FC Fleury 91 (victoire contre Valenciennes), qui a doublé le FC Rouen, tenu en échec par Concarneau.
Le 24 avril, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Bourg-Peronnas alors que Dijon se déplace à Valenciennes et que Fleury va jouer à Châteauroux. Rouen va accueillir Aubagne.
Les Sochaliens vont tenter de retrouver le chemin de la victoire, après une défaite (Versailles) et deux matchs nuls (Fleury et Dijon). La saison dernière, en 32 matchs joués, le 1er Nancy avait cumulé 65 points et le second, Le Mans, 58 points. Le FC Sochaux-Montbéliard doit reprendre sa marche en avant.
🏁 Fin du match.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) April 17, 2026
Dans une deuxième période qu’ils auront globalement maîtrisée, avec des occasions nettes, les Sochaliens se contenteront du nul ce soir sur la pelouse du @DFCO_Officiel. Merci aux nombreux Sochaliens présents ce soir 💛💙
0⃣-0⃣ #DFCOFCSM pic.twitter.com/AqlRd67YVz