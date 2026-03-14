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FC Sochaux : Elson Mendes souffre d’une fracture du nez

Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, en août 2025, contre le Stade briochin.
Elson Mendes est sorti sur civière à la 89e minute du match entre le FC Sochaux-Montbéliard et l'US Concarneau. | ©FCSM – illustration

Le milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, Elson Mendes, souffre d'une fracture non déplacée des os du nez, informe le club. Il était sorti sur civière au cours du match contre Concarneau, victime d'un choc tête contre tête avec le Thonier Halby Touré.

Le FC Sochaux-Montbéliard et l’US Concarneau jouaient la 86e minute, ce vendredi 13 mars. Les Jaune et Bleu dégagent leur camp. Elson Mendes suit le ballon en se dirigeant vers le milieu de terrain. En sens inverse arrive le Thonier Halby Touré. Les deux joueurs se percutent tête contre tête ; le choc est violent. 

Elson Mendes reste de très longues minutes au sol. Celui qui venait de rentrer est alors évacué sur civière. Le Breton est, lui, expulsé par l’arbitre. Les deux équipes sont marquées par le choc. Le match n’aura plus le même rythme dans les minutes suivantes. Le FC Sochaux-Montbéliard s’imposera finalement 2-0 (lire notre article).

Le joueur du FC Sochaux Elson Mendes transporté à l'hôpital

Elson Mendes a été transporté à l’hôpital Nord Franche-Comté pour faire des examens ; il est sorti dans la soirée, indique le club sur X, ce samedi midi. « Il souffre d’une fracture non déplacée des os du nez », détaille le FC Sochaux-Montbéliard dans son communiqué, évoquant des nouvelles « rassurantes ».

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