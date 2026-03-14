FC Sochaux : Elson Mendes souffre d’une fracture du nez

Le FC Sochaux-Montbéliard et l’US Concarneau jouaient la 86e minute, ce vendredi 13 mars. Les Jaune et Bleu dégagent leur camp. Elson Mendes suit le ballon en se dirigeant vers le milieu de terrain. En sens inverse arrive le Thonier Halby Touré. Les deux joueurs se percutent tête contre tête ; le choc est violent.

Elson Mendes reste de très longues minutes au sol. Celui qui venait de rentrer est alors évacué sur civière. Le Breton est, lui, expulsé par l’arbitre. Les deux équipes sont marquées par le choc. Le match n’aura plus le même rythme dans les minutes suivantes. Le FC Sochaux-Montbéliard s’imposera finalement 2-0 (lire notre article).