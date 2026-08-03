Clément Calvez : « On va peut-être s’approcher de l’équilibre dès cette saison »

Le FC Sochaux-Montbéliard est entendu ce mardi par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) pour contester la fermeture de l’entièreté de la tribune nord à l’occasion du match d’ouverture de Ligue 2, contre Saint-Étienne (lire notre article). Un match qui s’oriente, qui plus est, vers une très forte affluence. L’amertume est forte dans les locaux du club. « Nous sommes suspendus pour une révocation de sursis, pour des faits qui ne sont, en plus, pas les mêmes », ne décolère pas Clément Calvez. Des faits qui remontent au mois d’avril, qui ne sont notifiés que 10 jours avant la reprise du championnat d’après. L’incompréhension est totale. Surtout, on punit toute une tribune, pour des faits qui ne la concernent pas. Et à l’extérieur ! « C’est un manque de respect inconsidéré pour le club et les supporters », note Clément Calvez. Le club va défendre cette double incohérence.