Belfort : Sportissimo, le rendez-vous sportif de la rentrée !

Le Salon Sportissimo permet de découvrir l'offre sportive accessible à Belfort. Plus de 50 exposants sont présents.
Sportissimo se tient ce samedi 6 et ce dimanche 7 septembre, au complexe sportif des Résidences. | ©CC BY 4.0 – Thomas Bresson

Le comité départemental olympique et sportif du Territoire de Belfort (CDOS 90) organise Sportissimo, les 6 et 7 septembre, au complexe sportif des Résidences. Retour en chiffres sur cet événement clé de la rentrée.

9500 visiteurs

Lors de l’édition 2024, 9 500 personnes ont foulé les allées de Sportissimo, organisé ce samedi 6 et dimanche 7 septembre, au complexe sportif des Résidences, à Belfort. C’était un record témoigne le comité départemental olympique et sportif du Territoire de Belfort, qui organise l’événement. Selon les associations, plus de 400 licences ont été prises lors du Salon ou juste après.

50 disciplines

Tout le week-end, petits et grands peuvent « tester gratuitement plus de 50 sports, encadrés par des clubs et des bénévoles », indique l’organisateur. De poursuivre : « Des espaces d’initiations et d’informations permettront à chacun de s’initier, d’échanger avec les associations locales et, pourquoi pas, de trouver son sport pour l’année. » Des démonstrations sont également au programme.

5 nouveautés

> Espace Babyland : Les éducateurs sportifs du CDOS 90 accueillent vos enfants âgés de 3 à 5 ans et proposeront une animation ludique avec parcours de motricité, d’agilité, des lancers…

> Animation nautique : En plus des activités à la patinoire, prévoyez vos maillots et bonnets de bain, car des animations dans les bassins de la Piscine du Parc seront proposées le samedi après-midi ainsi que le dimanche matin.

> Bourse aux bénévoles : Le CDOS 90 a recensé les besoins en bénévoles des associations sportives et proposera ces offres aux visiteurs qui souhaitent s’investir dans le milieu associatif.

> Aides aux licences : Toutes les informations sur les dispositifs d’aide aux licences (Pass’Sport à l’échelon national et Ticket’Sport à l’échelon local) seront à votre disposition sur le stand du CDOS 90.

> Deux tournois de basket 3×3 sont proposés aux jeunes de 14 à 18 ans (inscription : 10 € par équipe) : 
– Tournoi du samedi après-midi, de 14h30 à 17h, inscription au préalable en ligne : Cliquez ici pour s’inscrire 
–  Tournoi du dimanche après-midi, de 14h à 16h30, inscription directement sur le salon, le samedi et le dimanche matin.

  • Sportissimo : samedi 6 septembre (de 14h à 19h) et dimanche 7 septembre 2025 (de 10h à 18h), complexe sportif des Résidences, à Belfort. Entrée libre et gratuite.

