Belfort : Sportissimo, le rendez-vous sportif de la rentrée !

> Espace Babyland : Les éducateurs sportifs du CDOS 90 accueillent vos enfants âgés de 3 à 5 ans et proposeront une animation ludique avec parcours de motricité, d’agilité, des lancers…

> Animation nautique : En plus des activités à la patinoire, prévoyez vos maillots et bonnets de bain, car des animations dans les bassins de la Piscine du Parc seront proposées le samedi après-midi ainsi que le dimanche matin.

> Bourse aux bénévoles : Le CDOS 90 a recensé les besoins en bénévoles des associations sportives et proposera ces offres aux visiteurs qui souhaitent s’investir dans le milieu associatif.

> Aides aux licences : Toutes les informations sur les dispositifs d’aide aux licences (Pass’Sport à l’échelon national et Ticket’Sport à l’échelon local) seront à votre disposition sur le stand du CDOS 90.

> Deux tournois de basket 3×3 sont proposés aux jeunes de 14 à 18 ans (inscription : 10 € par équipe) :

– Tournoi du samedi après-midi, de 14h30 à 17h, inscription au préalable en ligne : Cliquez ici pour s’inscrire

– Tournoi du dimanche après-midi, de 14h à 16h30, inscription directement sur le salon, le samedi et le dimanche matin.