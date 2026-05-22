3 chiffres fous que vous ignorez du Triathlon de Belfort

Triathlon de Belfort, en 2017, au lac du Malsaucy.
Triathlon de Belfort, en 2017, au lac du Malsaucy. | ©CC BY 2.0 – Thomas Bresson

Le triathlon du Lion est de retour les 23 et 24 mai, à la presqu’île du Malsaucy. Un événement organisé depuis 2025 par l’association Trilion. L’évènement est complet.

2130 athlètes

C’est le nombre d’athlètes inscrits pour l’édition 2026 du Triathlon du Lion, organisé ce samedi 23 et dimanche 24 mai dans ce magnifique écrin du Territoire de Belfort qu’est la presqu’île du Malsaucy. L’événement affiche complet depuis le mois de février et enregistre une hausse de plus de 50 % des participants. En 2025, il avait accueilli 1 400 athlètes et 3 000 spectateurs. 380 bénévoles seront présents pour accueillir le public et les athlètes.

5 épreuves

Cinq parcours sont accessibles, cette année, contre quatre en 2025, dont une édition pour les enfants âgés de 6 à 15 ans, avec trois courses pour trois catégories d’âge différentes (samedi 23 mai à 16 h). Autant de parcours qui s’adressent à des triathlètes « chevronnés » ou aux « amateurs passionnés ». La plus longue distance, nommée La Gueule du Fauve, comprend 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km à pied (départ samedi 23 mai à 9 h) ; la course propose un dénivelé positif de 1 100 mètres. La version M, La Rugissante (dimanche 24 mai à 13 h 30), se décline en 1,5 km de nage, 40 km à vélo et 10 km à pied. La version S, La Coup de patte (dimanche 24 mai à 8 h), propose 300 m de natation, 25 km de vélo et 5 km de course à pied ; les courses S et M peuvent être couru en duo mixte. La cinquième épreuve est un aquathlon handi (lire ci-dessous).

2 nouveautés

Les organisateurs proposent un Aquathlon handi, avec des relais en joëlettes : 300 m de natation et 10 km de course à pied (départ samedi 23 mai à 10 h). Cette course est oganisée en partenariat avec Défi 90. « L’objectif est de permettre à des personnes en situation de handicap de vivre l’expérience unique du triathlon aux côtés de leurs proches, amis ou bénévoles », explique le triathlon. Les organisateurs proposent aussi cette année de gravir le ballon d’Alsace, dans la course longue distance La Gueule du Fauve. « Ce retour marque la volonté de proposer aux triathlètes un véritable défi sportif, digne des plus grandes courses cyclistes », justifie le triathlon de Belfort.

L’association Trilion

Le Trilion Belfort est une association créée en 1986. Le club contribue au développement de cette discipline olympique à Belfort et dans ses environs. Il est composé de 230 licenciés en 2026 dont 36 % de féminines, ce qui en fait le troisième plus gros club de la région Bourgogne-ranche-Comté. Il possède de plus la plus importante école de triathlon de la région en nombre d’adhérents, avec 93 jeunes !

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