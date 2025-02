Viols sur une joueuse de tennis : Jean-Pierre Dartevelle jugé mardi

L’ancien vice-président de la Fédération française de tennis (FFT), Jean-Pierre Dartevelle, ancien dentiste à Montbéliard, sera jugé à partir de mardi devant la cour criminelle du Doubs à Besançon pour des viols sur une joueuse qui avait dénoncé une « relation d’emprise ».

M. Dartevelle, 74 ans, est accusé de viols commis sur une jeune sportive de haut niveau entre le 20 septembre 2016 et le 31 mars 2018 à son cabinet — il exerçait le métier de dentiste à Montbéliard. Il encourt 15 ans de réclusion criminelle. « C’est le dossier de la contrainte morale, celle de la différence d’âge, celle de la particulière vulnérabilité de la victime et celle de l’autorité de fait de l’accusé », a déclaré à l’AFP l’avocat de la victime, Benjamin Liautaud. Me Liautaud a évoqué une « emprise psychologique, cette forme de prison de l’esprit ».