Vesoul : après l’incendie de la gare, pas de train juqu’au 29 septembre

“L’incendie qui s’est déclaré le samedi 14 septembre en gare de Vesoul impacte toujours les circulations ferroviaires”, a indiqué dans un communiqué SNCF Voyageurs, opérateur des trains Mobigo pour le compte de la région Bourgogne-Franche-Comté. “Un plan de transport adapté” sera maintenu “jusqu’au dimanche 29 septembre inclus”, précise SNCF Voyageurs. Le transport des voyageurs sur la liaison Vesoul-Lure “s’effectue avec des cars de substitution”, alors que “les circulations ferroviaires fonctionnent normalement entre Lure et Belfort et entre Lure et Epinal”, a-t-elle ajouté.