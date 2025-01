Vélos, trottinettes, voitures : comment être bien visible la nuit ?

Quels sont les gestes à adopter ? « Sur son véhicule, il faut vérifier et régler ses éclairages, note le communiqué, et les faire réparer s’ils sont défectueux », note la mairie. Autre recommandation : vérifier ses essuie-glaces et nettoyer ses vitrages. On invite aussi à augmenter les distances de sécurité, à réduire sa vitesse, à utiliser son rétroviseur intérieur en position «nuit » et à ne pas éblouir les autres usagers avec ses feux de route.

Pour les utilisateurs du vélo et de trottinettes, « certains équipements sont obligatoires », rappelle le communiqué. De lister : « Les vélos doivent être équipés de catadioptres rouges à l’arrière, oranges au niveau des pédales , visibles latéralement, d’un feu blanc à l’avant [et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière]. Les trottinette doivent être équipées d’un feu blanc à l’avant , un autre, rouge, à l’arrière, et des catadioptres arrières et latéraux », indique le communiqué. La sécurité routière recommande aussi l’utilisation d’un gilet réfléchissant.