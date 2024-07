Valdoie : un nouveau dispositif facilite l’atterrissage des hélicoptères au stade

Allumer l’éclairage à distance pour permettre à l’hélicoptère d’intervenir plus rapidement. C’est le résumé du nouveau dispositif E-boo, installé sur le toit de la tribune du stade du Monceau, à Valdoie. Ce petit boîtier, assez discret, a plusieurs fonctions. Il est doté d’instruments de mesure permettant d’obtenir la vitesse et le sens du vent, la température et d’avoir un visuel sur le terrain et ses alentours grâce à une caméra. L’objectif est d’avoir tous les paramètres de vol pour permettre le décollage et l’arrivée d’un hélicoptère de secours, le tout, à distance.

C’est le Samu qui vérifie grâce à une application, avant le premier décollage de l’appareil depuis le centre hospitalier, que les conditions sont réunies pour atterrir sur le site. Et ils seront aussi capables d’éclairer le stade à distance, permettant ainsi à l’hélicoptère d’atterrir de nuit. « L’éclairage est une condition obligatoire pour autoriser le décollage. Avant, il fallait une présence humaine sur place. Maintenant, on fait ça à distance en une fraction de secondes », apprécie Sébastien Goegel, le responsable du projet E-boo.