Valdoie : Territoire Espoir cherche désespérément un nouveau toit pour préserver le lien social

Dans une petite maison jaune, nichée dans un quartier pavillonnaire de Valdoie, des voix s’élèvent doucement sous le craquement des graviers. Mohammed, Nicolas et d’autres habitués arrivent au compte-goutte, cigarette au bec, échangeant des banalités dans la cour. Dans la salle à manger, jouxtée de la cuisine voûtée de pierres, les discussions reprennent autour d’un café. Ce vendredi 7 février, comme chaque vendredi, c’est atelier cuisine. Un moment simple mais essentiel pour ces hommes et femmes souffrant de troubles psychiques, accueillis ici par l’association Territoire Espoir.

Depuis des années, ce Groupe d’entraide mutuelle (GEM) est un refuge. Deux salariés, Mickaël Brentegani et Sophie Hazel, sont là chaque jour pour accompagner ceux qui poussent la porte. Certains viennent pour discuter, d’autres pour jouer, cuisiner, ou simplement être là. Aucun engagement, aucune obligation. Juste une présence rassurante.

Mais ce fragile équilibre est menacé. Le propriétaire de la maison jaune souhaite vendre, et l’association, qui est locataire, devra partir d’ici début 2026. Depuis 2021, Mickaël et Sophie cherchent une solution. « On a tout tenté, mairie, diocèse, députés, sans succès », souffle Mickaël. Pourtant, il leur faut absolument un nouveau lieu : un T4 ou T5, de 80 m² minimum, accessible en bus, de plain-pied ou avec ascenseur, et avec un jardin si cela est possible. Avec un loyer, encadré par l’Agape, autour de 800/900 euros. Que ce soit à Belfort, ou dans les environs. Une maison où ce lien social précieux pourrait perdurer.

Ce matin-là, dans la cuisine, Mohammed s’active. Il épluche les pommes de terre du gratin dauphinois prévu pour le midi. « Ici, c’est chaleureux », répète-t-il souvent. « Je ne m’entends plus avec ma famille », raconte-t-il, les yeux brumeux. Ce lieu est devenu son repère. Nicolas, lui, prépare la crème au chocolat. « Avant, j’étais ingénieur en fonderie », confie-t-il. Une vie professionnelle mise à l’arrêt par la maladie psychique, qui l’a plongé dans un isolement profond. Chaque jour, il fait plus d’une heure de bus pour venir ici. « J’aime cet endroit parce qu’il est calme et en retrait. Quand on a besoin, il y a toujours quelqu’un, ça fait du bien d’être ici », expose Mohamed.