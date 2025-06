Valdoie : avec l’Ehpad des Rubans, une page se tourne

Robert Creel est formel : après les événements liés au Covid-19 à la Rosemontoise et avec la vétusté des locaux, « il fallait repartir de zéro ». « C’était nécessaire pour faire un bâtiment comme on voulait, pour les personnes âgées », assure le directeur général au pôle gérontologique Claude Pompidou. De l’extérieur, la nouvelle structure renvoie quelque chose de rassurant. Les 117 résidents de la Rosemontoise ont pu emménager dans leurs nouveaux quartiers le 26 mars, après deux ans de travaux ; le coût du projet s’élève à 25 millions d’euros. À l’intérieur, les couloirs sentent le neuf. Un calme serein se dégage du camaïeu de beige, blanc crème et gris clair qui peint les locaux. « C’est aujourd’hui qu’on construit des réponses différentes de celles qu’on a connues jusqu’à présent. Le fameux Ehpad sur quatre étages avec de longs couloirs qui ressemblent à un hôpital, c’est terminé. L’architecture qui est ici proposée, on est chez soi, on est à la maison », a déclaré Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. L’établissement a, en plus, pris en compte les enjeux énergétiques d’aujourd’hui (lire notre article).

Le moment est fort pour Robert Creel, qui a annoncé prendre sa retraite le 30 juin. « Je me considère comme un enfant de la fondation Claude-Pompidou », a-t-il déclaré. La fondation a fait partie du processus de décision et de gestion des travaux et en a financé une partie. « C’est l’aboutissement d’une carrière, poursuit Robert Creel. J’ai beaucoup œuvré, 42 ans de service au même employeur, la fondation Pompidou, dont 38 ans pour Belfort. » C’est Frédéric Robischung, actuel directeur des résidences Vauban et Pierre Bonnef, et directeur des affaires financières, qui va prendre sa relève.

Quant à l’ancien établissement, Marie-France Céfis, maire de Valdoie a voulu « rassurer » les habitants : une nouvelle page s’apprête à s’ouvrir aussi pour l’ancien site de la Rosemontoise et de la Villa des Sapins, avec la création prochainement d’un écoquartier.