« Une scène de guerre » : cinq ultras de Sochaux condamnés après des débordements

Six membres du groupe d’ultras de la Tribune Nord Sochaux répondaient devant la justice, ce mardi 27 mai à Montbéliard, de faits de violences contre des personnes dépositaires de l’autorité publique et de dégradations au niveau du stade Bonal, au retour d’un match à Nancy. Le 14 février, alors que le FCSM perd un match contre Nancy (0-1), des supporters débordent, arrachent des sièges, dégradent le stade Marcel-Picot. Au retour du match, les supporters rentrent de leur déplacement en bus. Ils arrivent au stade Bonal, où les forces de l’ordre ont été dépêchées pour des contrôles d’identité. Des violences éclatent entre une cinquantaine d’ultras affiliés à la TNS et douze policiers. Parmi eux, le chef de file de la Tribune Nord Sochaux. Leur procès, initialement prévu le mardi 8 avril au tribunal de Montbéliard, avait été renvoyé à leur demande.

Interpellés le 2 avril sur instruction du procureur de la République Paul-Édouard Lallois, les six hommes avaient été placés en garde à vue avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le parquet avait sollicité leur comparution immédiate, estimant nécessaire une réponse pénale « rapide » et « ferme » face à des faits qu’il juge « hautement inconcevables », commis par une « horde de sauvages ».

Ce mardi, après un premier report d’audience en avril, et au terme de sept heures d’audience, l’un des prévenus a été relaxé. Les cinq autres, âgés de 20 à 52 ans, ont été condamnés à des peines de sursis, de six à seize mois, 500 euros d’amende chacun. Mais surtout, à une interdiction de paraître au stade Bonal pendant un an. Le procureur avait requis deux ans d’interdiction.