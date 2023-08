Une policière percutée lors d’un contrôle routier à Audincourt

Une policière a été percutée dans la nuit de vendredi à samedi à Audincourt (et non Montbéliard comme indiqué précédemment) par un automobiliste qui a pris la fuite, a indiqué le commissaire divisionnaire Yves Cellier, directeur départemental de la sécurité publique du Doubs. Les faits se sont déroulés dans une rue de la ville vers 0 h 30, alors que des policiers effectuaient un contrôle de routine sur un autre véhicule. La policière, âgée de 31 ans, a été violemment percutée par un automobiliste et projetée sur 4 mètres, a indiqué M. Cellier. L’enquête devra déterminer si l’automobiliste a agi “volontairement ou pas”, a-t-il dit. A la suite du choc, la policière a été héliportée à l’hôpital de Besançon mais, elle ne souffre que de quelques contusions et a pu quitter l’hôpital dans la matinée, a déclaré le commissaire divisionnaire à l’AFP. Elle a un arrêt de travail de deux mois. “Tout est fait pour retrouver le responsable de cet acte ignoble”, a écrit sur Twitter (récemment rebaptisé “X”) le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.