Une militante de Némésis jugée pour diffamation contre l’ancienne maire de Besançon

Une peine de travail d’intérêt général a été requise ce mercredi 27 mai à Besançon à l’encontre d’une militante du collectif d’extrême droite Némésis, jugée pour diffamation envers l’ancienne maire écologiste de Besançon. Le tribunal correctionnel de Besançon rendra sa décision le 3 juillet.

Poursuivie pour diffamation contre une personne dépositaire de l’autorité publique, Yona Faedda a salué ironiquement à son arrivée au tribunal la centaine de personnes venues soutenir l’ancienne édile, Anne Vignot.

Le 8 janvier 2025, des militantes de Némésis s’étaient introduites dans le bâtiment où Mme Vignot présentait ses vœux. Elles avaient déployé une banderole « violeurs étrangers bienvenus », en scandant « Vignot complice », puis jeté des tracts présentant une photo de l’élue portant l’inscription « Soutien aux violeurs étrangers ».

« La teneur des messages prête à Anne Vignot une position de soutien aux violeurs étrangers », ce sont des « propos diffamatoires », a estimé la procureure Solène Nonnier. L’ancienne maire est désignée comme « complice de viol », « cette allégation porte atteinte à son honneur », a-t-elle ajouté.

« Pour le collectif Némésis, un étranger est un violeur », a déploré Tewfik Bouzenoune, avocat de Mme Vignot, fustigeant « la lubie d’un collectif qui a décidé que madame Vignot devait être la cible d’attaques récurrentes ».