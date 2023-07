Une femme grièvement blessée à l’arme blanche à Besançon

La police est intervenue et l’individu a été arrêté en pleine rue. Un second équipage de policiers s’est rendu au domicile de la victime sur les indications de l’auteur présumé et a retrouvé la femme qui gisait inconsciente dans son sang. “Les policiers ont prodigué les premiers secours à la victime en appliquant un point de compression sur sa double blessure à la gorge, lui sauvant la vie”, a précisé M.Cellier. “Le mis en cause, d’origine turque, âgé de 36 ans, est le frère de la victime” a expliqué à l’AFP Etienne Manteaux, procureur de la République à Besançon.