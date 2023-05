Une bourse aux matériaux pour redécouvrir les entreprises du Territoire de Belfort

Les 21 et 22 avril a eu lieu la bourse aux matériaux organisée par la chambre des métiers et de l’artisanat. Elle se tenait dans le Territoire de Belfort, plus précisément dans la communauté des Vosges du Sud et celle du Sud Territoire. Lors de la première journée, sept entreprises se sont engagées à jouer le jeu en proposant des « bons plans matériaux » aux particuliers. Neufs ou d’occasion, parfois avec de petits défauts, des matériaux n’ont pas pu être vendus. Plutôt que d’être jetés, le but de l’opération était de donner une seconde vie aux matériaux. On pouvait alors trouver des surplus divers : bois, céramique, palettes. Du mobilier, de l’électroménager, de l’outillage ou encore des éléments de cuisine ou de salle de bain.

Lors de cette opération, deux entreprises Delloises ont ouvert leurs portes. Jb Carrelage et France Fermetures. Toutes deux localisées rue Pierre-Dreyfus. Dans la première, France Fermetures, c’est Samia Jaber qui gère avec son mari Mohammad la bourse aux matériaux. Ils sont tous deux patrons de cette société de 15 employés qui conçoit de l’aluminium sur mesure, notamment pour General Electric, Alstom, ou encore Lisi à Grandvillars. Industrie, tertiaire, banque, la société travaille à la commande, et a très rarement des stocks. Pourtant, elle a mis de côté quelques pièces pour les particuliers : des stores, des volets roulants, des portes, avec des prix cassés de plus de moitié. « Les gens n’auront pas forcément le réflexe de venir chez nous car tout est sur mesure. Il faut vraiment être chanceux pour trouver la pièce qui ira parfaitement », explique en riant Samia Jaber. Elle désigne notamment six rideaux toiles qu’elle a disposés pour la bourse aux matériaux, qui n’ont finalement pas été vendus après une commande. Mais d’autres pièces étaient aussi disposées : rideaux, store électrique, solaire, il y avait de quoi faire.