Depuis octobre 2023, des Socios de toute la France ont initié un espace d’échange afin de se réunir « autour d’un nouveau modèle de football ». Tous sont supporters actionnaires de différents clubs, à Sochaux, avec les Sociochaux, à Bastia, à Rouen, ou encore à Guingamp.

À la suite de ces rencontres, une décision a été prise : fonder une association de loi 1901 pour faire émerger une fédération des Socios de France. Une action juridique « afin de créer une force commune pour mobiliser tous les acteurs qui font le football au quotidien », communique-t-elle.

Le but de l’association : porter les valeurs du modèle des Socios, un modèle d’actionnariat populaire pour « faire face aux dérives du football moderne ». Et pour montrer qu’avec ce modèle, « être supporter ne se limite pas à être un consommateur passif mais bien être garant des valeurs et acteur de l’avenir de son club. » Et motiver d’autres à faire de même. Tous les Socios se fixent pour objectif « la promotion et le développement de l’actionnariat populaire dans l’ensemble des clubs sportifs », qu’ils soient amateurs ou professionnels. « Nous souhaitons que tout collectif de supporters aspirant à devenir supporters actionnaires de leur club puisse adhérer à la Fédération des Socios de France », conclut la nouvelle association dans un communiqué de presse envoyé aux rédactions lundi 25 mars.