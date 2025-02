Un nouveau centre médico-social ouvre à Valentigney

Le regroupement des deux centres médico-sociaux de Valentigney vise à mutualiser les équipes et à accueillir la population dans un lieu unique, mieux adapté aux besoins des usagers et des professionnels. « Ce regroupement permet également aux professionnels d’améliorer encore le travail pluridisciplinaire indispensable dans l’accompagnement des publics », explique le Département.

Les prestations existantes seront maintenues. La nouveauté majeure est l’accès généralisé pour toutes les familles de Valentigney aux consultations infantiles de la PMI. « Le centre sera équipé d’installations modernes et plus spacieuses », précise encore le Département.. Son emplacement, proche des transports en commun et à proximité immédiate du multi-accueil Lou Bottet, doit faciliter l’accès des habitants aux services proposés.