Un nouveau centre de santé ouvre à Bessoncourt le 4 mars

Quelques mois après, il est l’un des acteurs de l’ouverture d’une nouvelle maison de santé à Bessoncourt, ouverte du lundi au jeudi, proposant 16 heures de consultation. Trois médecins généralistes assureront des vacations. Ils seront salariés de l’association Amaëlles, qui emploie 400 personnes dans le Territoire de Belfort et qui ouvre ainsi une nouvelle activité. Ce centre doit répondre « à une situation extrêmement tendue », convient le praticien. « Pour vieillir avec dignité, il faut être entouré », assure-t-il. Mais il manque de médecins. Et c’est un maillon essentiel certifie le docteur. « Nous avons un système de soin à bout de souffle », ajoute-t-il, malgré les incitations à l’installation. Au quotidien, il voit des habitants du nord Franche-Comté faire 20 à 25 kilomètres pour avoir une consultation non programmée dans son cabinet.