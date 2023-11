Contre la désertification médicale, Grandvillars ouvre un centre de santé municipal

Un Français sur cinq a plus de 65 ans. Grandvillars suit cette tendance nationale du vieillissement de la population. Et elle s’accentue. Entre 2008 et 2018, la communauté de communes a perdu 9 % de sa population âgée de 0 à 29 ans. En 2008, la tranche d’âge la plus représentée dans le territoire était celle des 30-44 ans. Aujourd’hui, ce sont les 45-59 ans. Les habitants âgés de 0 à 30 ne représentent à peine plus de 35 % de la population de l’intercommunalité. Les plus de 60 ans dépasse les 20 %.

Ces données sont issues du diagnostic mené en amont du projet de centre municipal de santé. Il révèle aussi que le Sud territoire est un « territoire rural défavorisé », pour reprendre le vocable usité. Il est marqué par une surreprésentation des ouvriers par rapport au reste du pays. On y constate aussi une surmortalité générale pour les maladies cardio-vasculaires et traumatiques. « Les taux d’hospitalisation (toutes causes et maladies cardiovasculaires) sont [également] supérieurs à la moyenne nationale », indique le rapport.

Selon ce diagnostic, les habitants de Grandvillars « se situe[nt] parmi les 7,3 % de la population française les moins bien desservis en matière d’accès à la médecine générale ». La commune figure parmi les 208 communes de plus de 3 000 habitants les plus défavorisés dans ce domaine. Si l’on regarde l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL), qui mesure l’accès aux soins et notamment l’accès à un médecin généraliste, Grandvillars enregistre un APL de 2,4, contre un APL de 4,3 à l’échelle du Territoire de Belfort, de 3,8 à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté et de 4,1 à l’échelle nationale. Si l’on retire les médecins de plus de 65 ans, l’APL tombe à 2,2. Et le diagnostic est formel : le sud territoire présente une densité de professionnels de santé inférieur à la densité régionale.