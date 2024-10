Un nouveau bachelor mêlant commerce et industrie en 2025 à Belfort

Avec cette nouvelle offre, l’Esta diversifie aussi ses formations, tout en gardant son ADN de la double compétence. De son côté, l’institut Sainte-Marie voulait faire évoluer sa formation post-bac. Il propose bien un BTS métiers de la mesure (sciences physiques et chimiques), mais les recrutements sont de plus en plus difficiles, convient Corinne Guerrin, la cheffe d’établissement. Ce bachelor permet de poursuivre dans la voie du supérieur, tout en renouvelant ses propositions.

La formation recrutera des élèves en terminale, issus de filières générales, technologiques ou professionnelles, ou des étudiants en réorientation, détaille Régis Guerrin, responsable du bachelor. La première année concentrera les savoirs de base, notamment en sciences et techniques ; une période de stage de huit semaines est également au programme. « L’innovation est au cœur de la formation », insiste Laure Viellard. La partie commerce, vente et marketing sera présente dans chacune des trois années. Des cours autour du numérique et des questions environnementales sont aussi prévus, soulignant l’intérêt, de plus en plus important, pris par ces questions de RSE (responsabilité sociétale des entreprises).

Les 2e et 3e année se feront en apprentissage, permettant ainsi de réduire les coûts de scolarité. « Le jour où l’étudiant sera diplômé d’un bac + 3, il aura déjà deux ans d’expérience », replace également Régis Guerrin. « Ça compte, quand vous êtes jeune », assure-t-il. Le nom du bachelor a été choisi par un groupe de lycéens de Sainte-Marie associes à des étudiants de l’Esta ; ils ont plutôt retenu « innovation » que « industrie », vocable qui souffre encore d’une mauvaise image.

Des entreprises ont été sollicitées et des conventions de partenariat sont en cours de signature, comme avec Mabéo, à Étupes. « Quand on va dans les salons, on peut déjà dire aux étudiants qu’il y a tel et tel partenariat signé avec telle ou telle entreprise », remarque Régis Guerrin. C’est très rassurant pour le futur étudiant, sur la facilité de trouver, par la suite, une alternance. « C’est du clé en main », résume la directrice de l’Esta, Laure Viellard. Rentrée de la première promotion en septembre 2025.