Un ménage belfortain sur deux se chauffe au gaz

Parmi l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre du Territoire de Belfort, 21% d’entre elles sont causées par le logement. “Les modes de chauffages les plus économiques ne sont pas forcément les chauffages les plus sobres en termes d’émissions de gaz à effets de serre”, selon l’office du crédit et de l’assurance (Ocrea) et Atmo.

Alors qu’en 2023, le fioul apparaît comme le troisième moyen de chauffage le plus économique avec un montant de 0,122 euros / kWh, il est également le plus polluant avec 271g de CO2 / kWh. Contrairement à l’électricité qui représente un budget plus important avec 0,228 euros / kWh engendre une émission plus faible avec 154g de CO2 / kWh. Le bois est le mode de chauffage le moins coûteux avec 0,044 euros / kWh et qui émet le moins avec 0g de CO2 / kWh selon Ajena, fournisseurs d’énergie.