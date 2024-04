“Trois de ces mineurs ont, à ce jour, déposé une plainte. Le mis en cause (…) a été placé en garde à vue” le 24 avril, mesure levée le lendemain, indique M. Grécourt, selon lequel le suspect “s’est vu notifier sa mise à pied du service national universel”. L’enquête a été confiée à la division de la criminalité territoriale du commissariat de police de Vesoul et “doit se poursuivre, afin notamment de déterminer les circonstances exactes de commission des faits”, selon le procureur. Selon Valeurs Actuelles, qui a révélé l’affaire, le suspect aurait “minimisé les faits et justifié ses actes par un viol qu’il aurait subi à l’âge de 5 ans”.