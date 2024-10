Un élu de Grand-Charmont visé par un signalement pour apologie du terrorisme

Le procureur de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois, a, lors d’un point presse ce 21 octobre, précisé qu’il s’était dessaisi de cette affaire, car Ismaël Boudjekada a sa domiciliation fiscale à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine. Le dossier a donc été transféré au parquet de Nanterre, qui avait déjà condamné M. Boudjekada en première instance, le 20 juin dernier, pour des faits similaires d’apologie du terrorisme, à une amende de 20 000 € et à trois ans d’inéligibilité dans le cadre de sa candidature pour les élections législatives. Ayant fait appel de cette condamnation, il est présumé innocent.

Par ailleurs, il « ne vient dans le pays de Montbéliard que de manière épisodique », précise le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois. « Il apparaît qu’il n’a plus siégé au moindre conseil municipal depuis le mois d’octobre de l’année dernière. Il n’exercice plus à ce titre ses fonctions de conseiller municipal depuis ce jour. Il n’a pas donné auprès de la mairie de Grand-Charmont d’autres domiciliations dans le département du Doubs, mais en région parisienne », précise-t-il encore. À la suite des vérifications, le procureur a communiqué au préfet du Doubs les derniers éléments pour lui faire part de la situation. « C’est un individu qui se prévaut d’un mandat électif dans une commune au sein de laquelle il ne réside plus depuis de nombreux mois. Il appartient au préfet de décider de la suite qui lui paraîtra utile (concernant le mandat d’élu, NDLR) ».