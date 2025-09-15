Trois rendez-vous étudiants pour la rentrée à Belfort et Montbéliard

Des étudiants participent au troc organisé par l'association Info Jeunes Belfort, en 2019. | ©BIJ
Des étudiants participent au troc organisé par l'association Info Jeunes Belfort, en 2019. | ©BIJ

La rentrée universitaire 2025-2026 s’accompagne de plusieurs temps forts pour les étudiants du nord Franche-Comté. Étu’Troc, challenge « Je vais au campus à vélo » et Nocturne étudiante : trois événements pensés pour faciliter la vie sur le campus et créer du lien.

Des moments pour bien s’équiper

Les Étu’Troc, bourses d’échanges solidaires où les étudiants peuvent récupérer gratuitement du matériel de première nécessité, reviennent pour accueillir les étudiants. À Montbéliard, l’événement se tiendra jeudi 18 septembre, de 11 h à 16 h, sur le campus Porte du Jura. À Belfort, rendez-vous le 2 octobre, devant la bibliothèque universitaire Lucien-Febvre, entre 15 h et 18 h.

« La campagne de mobilisation organisée cet été a plutôt pas mal fonctionné », se réjouit Claire Magdonnal, chargée de mission enseignement supérieur, recherche et vie du campus. Vêtements chauds, vaisselle, petit mobilier, matériel informatique ou fournitures scolaires seront proposés, grâce à des collectes menées notamment par Frip’Vie et la Ressourcerie 90. « Et quelques surprises », glisse-t-elle.

À Montbéliard, il suffira de présenter une carte étudiante ou un justificatif de scolarité. À Belfort, l’esprit du troc sera davantage mis en avant : les participants devront apporter, en plus de leur carte étudiante, « un petit quelque chose », comme une boisson ou de quoi grignoter, afin de partager un pot convivial en fin de journée.

Challenge campus à vélo

Deuxième temps fort : le challenge « Je vais au campus à vélo », proposé par le Pôle métropolitain. Il bat son plein depuis une semaine et se poursuit jusqu’au 30 septembre. Son objectif : encourager les étudiants à privilégier le vélo pour leurs trajets quotidiens.

Cinq établissements sont déjà inscrits — l’Esta, l’UTBM, l’UFR STGI et les deux IUT de Belfort et Montbéliard — et 51 étudiants participent pour le moment. Chaque participant peut s’inscrire ici et  choisir sa catégorie : novice, occasionnel ou régulier. Les novices doivent réaliser au moins trois trajets, les occasionnels six, et les cyclistes réguliers neuf avant la fin du mois.

« On incite d’autres établissements à s’inscrire. C’est un projet qui encourage les campus à avoir des actions en faveur de l’environnement et de l’écologie pour les usagers du campus », explique Claire Magdonnal. À la clé, sur tirage au sort des participants : un vélo Parco, des bons d’achat et du matériel de cyclisme. Les établissements les plus actifs seront également récompensés lors d’une cérémonie prévue le 7 octobre.

La Nocturne étudiante, pour découvrir la ville autrement

Troisième rendez-vous à noter : la Nocturne étudiante, organisée le 9 octobre par Pays de Montbéliard Agglomération. Les participants pourront flâner entre le Crac, la médiathèque, le Pavillon des sciences, le château des ducs de Wurtemberg et le point d’information jeunesse. Animations, stands et distribution de bracelets ponctueront la soirée.

Trois bracelets collectés dans les différents stands donneront accès à la soirée rap programmée au Moloco. L’an passé, 80 étudiants avaient participé. « On aimerait faire encore mieux », espère Claire Magdonnal. Pour faciliter la venue des étudiants de Belfort, des navettes seront mises en place spécialement pour l’événement.

Une appli pour mieux cerner son campus

Lancée en 2024, l’application Campus Belfort-Montbéliard continue de se développer. Elle regroupe informations pratiques (où trouver un médecin, comment trouver une banque, un logement, un job étudiant), agenda des manifestations, opportunités de bénévolat et même le menu du restaurant universitaire, actualisé chaque jour. Un outil pensé pour accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne (voir notre article).

