Trois rendez-vous étudiants pour la rentrée à Belfort et Montbéliard

Les Étu’Troc, bourses d’échanges solidaires où les étudiants peuvent récupérer gratuitement du matériel de première nécessité, reviennent pour accueillir les étudiants. À Montbéliard, l’événement se tiendra jeudi 18 septembre, de 11 h à 16 h, sur le campus Porte du Jura. À Belfort, rendez-vous le 2 octobre, devant la bibliothèque universitaire Lucien-Febvre, entre 15 h et 18 h.

« La campagne de mobilisation organisée cet été a plutôt pas mal fonctionné », se réjouit Claire Magdonnal, chargée de mission enseignement supérieur, recherche et vie du campus. Vêtements chauds, vaisselle, petit mobilier, matériel informatique ou fournitures scolaires seront proposés, grâce à des collectes menées notamment par Frip’Vie et la Ressourcerie 90. « Et quelques surprises », glisse-t-elle.

À Montbéliard, il suffira de présenter une carte étudiante ou un justificatif de scolarité. À Belfort, l’esprit du troc sera davantage mis en avant : les participants devront apporter, en plus de leur carte étudiante, « un petit quelque chose », comme une boisson ou de quoi grignoter, afin de partager un pot convivial en fin de journée.