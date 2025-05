Étudiants : Radio Campus s’invite dans l’appli du Pôle métropolitain

Une application dédiée aux étudiants. C’est ce que propose le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté depuis septembre 2024. Appelée “Campus métropolitain Belfort-Montbéliard”, elle regroupe notamment les différentes formations disponibles sur le territoire, les repas proposés dans les restaurants universitaires et les endroits où sortir. Depuis février 2025, il est aussi possible d’écouter Radio Campus Belfort-Montbéliard directement depuis l’application. Le partenariat établi entre le Pôle et Radio Campus vise à remplir plusieurs objectifs communs : la valorisation d’événements étudiants, l’association des établissements d’enseignement supérieur et la mobilisation des acteurs institutionnels et associatifs.