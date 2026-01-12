Trois investissements à venir à l’hôpital nord Franche-Comté

Service des urgences à l'hôpital Nord-Franche-Comté, basé à Trévenans, dans le Territoire de Belfort. | ©Le Trois – illustration
La réorganisation des urgences est undes gros investissements lancés à l'Hôpital Nord Franche-Comté. | archives © Le Trois – Thibault Quartier

Lors de ses vœux, ce vendredi 9 janvier, le directeur de l’hôpital nord Franche-Comté, Pascal Mathis, a évoqué dans son discours les investissements à venir pour l’établissement.

« Pour ma part, j’exercerai mes fonctions toujours avec la même passion jusqu’au terme de ma mission, qui s’achèvera d’ici la fin de l’année », a glissé Pascal Mathis, en fin de son discours lors de la cérémonie de vœux et de remise de médailles du travail qui s’est déroulée ce vendredi 9 janvier à la salle des fêtes de Belfort. Avant cette allusion rapide à son départ en 2026, il a évoqué (entre autres) les investissements prévus dans les mois à venir à l’hôpital Nord Franche-Comté, destinés à « améliorer son attractivité et sa performance ».

L’accueil aux urgences en cours de réorganisation

Le service d’accueil des urgences (qui reçoit 120 000 patients par an) est en cours de restructuration. « Si la priorité est d’accorder une meilleure maîtrise des flux entrants et sortants, les conditions de travail des professionnels demeurent prioritaires, dans un contexte de fragilité induit par la charge de travail et l’insécurité ressentie », a resitué Pascal Mathis. Les travaux ont démarré en septembre et doivent durer deux ans, tout en conservant l’activité du service. Ils doivent permettre « d’optimiser les espaces et les organisations dans un contexte de progression constante de l’activité et de gestion potentielle de crises sanitaires ». Ainsi, l’accueil et l’espace d’attente seront différenciés selon que les patients seront autonomes ou non. De même les patients suivront un parcours différent selon qu’ils auront besoin d’examens biologiques ou non. Le « circuit long » disposera d’une cinquantaine de box ; il sera intégré à une unité d’hospitalisation de courte durée. Les urgences psychiatriques disposeront de locaux plus confortables.
Un centre de consultations non programmées ouvrira le 1er avril 2026. . Il fonctionnera tous les jours de la semaine, de 20 h à minuit, dans des locaux situés en face des urgences de l’hôpital, en face deux bâtiment administratif. Cette nouveauté est due à l’initiative de médecins libéraux.
Parallèlement à la réorganisation des urgences, des filières d’admission directe dans des services spécialisés comme la cardiologie, la neurologie ou la diabétologie sont prévus. Et « dès que les effectifs soignants seront en nombre suffisants, une unité gériatrique de soins aigus de douze lits sera installée pour orienter à partir des urgences des patients âgés, polypathologiques, nécessitant un temps d’évaluation de 48 heures » avant un éventuel retour à domicile ou orientation vers un autre service.

Bientôt des robots à la pharmacie de l’hôpital

3 millions d’euros vont être investis dans la pharmacie de l’hôpital, afin de « faciliter l’automatisation des conditions de stockage et la robotisation des opérations de préparation des médicaments ». Première étape de cet investissement : en 2026, l’hôpital va acheter un « robot de dispensation globale ». Ce type de robot permet d’automatiser les tâches de réception, magasinage, distribution globale des médicaments. Il facilitera la gestion des 41 000 boîtes de médicaments utilisées chaque année à l’hôpital. Le directeur espère ainsi « une meilleure fiabilité de nos stocks et une plus grande sécurisation de la dispensation tout en luttant contre la falsification des médicaments ».
Deuxième phase de cet investissement : l’installation en 2027 d’armoires informatisées dans les services de soins, pour, là aussi, automatiser la gestion des stocks, mais aussi sécuriser la collecte par les infirmières. Enfin, la troisième et dernière phase est prévue en 2028 avec un autre robot pour préparer individuellement et nominativement une majeure partie des traitements, à la place des infirmières dans les services.

10 millions pour les « équipements biomédicaux »

Pascal Mathis a aussi évoqué un budget de 10 millions d’euros pour les équipements biomédicaux ; autrement dit, les divers instruments, appareils et machines utilisés en médecine pour le diagnostic, le suivi ou le traitement des patients. Cela va du stéthoscope aux machines les plus complexes. En 2025, l’Hôpital Nord Franche-Comté a ainsi renouvelé un robot de chirurgien invasive, mis en œuvre de la stimulation transcrânienne pour agir contre la douleur, procédé à une extension de la biologie moléculaire, etc. En 2026, un troisième accélérateur de particules en radiothérapie sera remplacé et un deuxième Pet-scan sera acheté en médecine nucléaire.

Nos derniers articles

,
L'hommage à Rolland Courbis sur la page Facebook des supporters du FC Sochaux Team FCSM.

Rolland Courbis, ancien joueur du FC Sochaux, est mort à 72 ans

Rolland Courbis a joué comme défenseur au FC Sochaux-Montbéliard de 1974 à 1979. Il est décédé ce 12 janvier 2026.
,
Eric Koeberlé, candidat à sa succession pour les municipales de mars 2026.

Bavilliers : Eric Koeberlé candidat pour un troisième mandat

L'actuel maire de Bavilliers annonce dans un communiqué de presse sa candidature pour les municipales de mars 2026.
Loïc Grall, directeur général de la Fondation Arc-en-Ciel et David Gagliardi, directeur de l'École Nationale de Police de Montbéliard signent la convention.

L’école de police de Montbéliard et la Fondation Arc-en-Ciel unis contre le handicap

L’École Nationale de Police de Montbéliard et la Fondation Arc-en-Ciel ont signé ce vendredi 9 janvier un partenariat. Durant trois ans, entre formations et événements sportifs, ils vont collaborer sur la thématique du handicap.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC