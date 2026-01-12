Trois investissements à venir à l’hôpital nord Franche-Comté

Le service d’accueil des urgences (qui reçoit 120 000 patients par an) est en cours de restructuration. « Si la priorité est d’accorder une meilleure maîtrise des flux entrants et sortants, les conditions de travail des professionnels demeurent prioritaires, dans un contexte de fragilité induit par la charge de travail et l’insécurité ressentie », a resitué Pascal Mathis. Les travaux ont démarré en septembre et doivent durer deux ans, tout en conservant l’activité du service. Ils doivent permettre « d’optimiser les espaces et les organisations dans un contexte de progression constante de l’activité et de gestion potentielle de crises sanitaires ». Ainsi, l’accueil et l’espace d’attente seront différenciés selon que les patients seront autonomes ou non. De même les patients suivront un parcours différent selon qu’ils auront besoin d’examens biologiques ou non. Le « circuit long » disposera d’une cinquantaine de box ; il sera intégré à une unité d’hospitalisation de courte durée. Les urgences psychiatriques disposeront de locaux plus confortables.

Un centre de consultations non programmées ouvrira le 1er avril 2026. . Il fonctionnera tous les jours de la semaine, de 20 h à minuit, dans des locaux situés en face des urgences de l’hôpital, en face deux bâtiment administratif. Cette nouveauté est due à l’initiative de médecins libéraux.

Parallèlement à la réorganisation des urgences, des filières d’admission directe dans des services spécialisés comme la cardiologie, la neurologie ou la diabétologie sont prévus. Et « dès que les effectifs soignants seront en nombre suffisants, une unité gériatrique de soins aigus de douze lits sera installée pour orienter à partir des urgences des patients âgés, polypathologiques, nécessitant un temps d’évaluation de 48 heures » avant un éventuel retour à domicile ou orientation vers un autre service.