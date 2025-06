Tribunal sous surveillance à Belfort pour le procès d’un réseau de trafiquants

Ce matin, certaines rues de Belfort étaient bloquées pour permettre l’extraction sécurisée de plusieurs détenus. Le dispositif policier était impressionnant par son ampleur : de nombreux agents ont encadré le tribunal. En cause, un procès de démantèlement d’un vaste trafic de stupéfiants, prévu jusqu’au vendredi 3 juillet.

L’enquête, déclenchée en septembre 2023 à la suite d’informations anonymes, a mis au jour un trafic de cocaïne, d’héroïne et de cannabis s’étendant du Territoire de Belfort à Besançon, avec des ramifications en Haute-Saône, dans le Doubs et le Haut-Rhin. Les produits arrivaient de Lyon, de Belgique et des Pays-Bas.

Les enquêteurs ont identifié une organisation structurée : points de vente fixes et mobiles à Belfort, dans tous les quartiers, à Offemont également, logistique bien rodée, utilisation d’applications cryptées comme Telegram et Signal, systèmes de parrainage et de livraison via les réseaux sociaux, cadeaux fidélité, cartes SIM virtuelles, et recours à des « nourrices » pour le stockage.

En soixante semaines d’activité, le chiffre d’affaires est estimé en millions d’euros. Une estimation que l’un des avocats, Me Jérôme Pichoff, appelle toutefois à prendre avec prudence.